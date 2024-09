US Navy dostanie nowy okręt podwodny klasy Virginia - pisze portal military.com. USS New Jersey ma być pierwszą taką jednostką, przystosowaną do mieszanej załogi. O ile bowiem sam zakaz służby na okrętach podwodnych dla kobiet zniesiono w 2010, to nie wszystkie jednostki nadawały się do mieszanych załóg. Ta jednak została zaprojektowana od zera, by ułatwić wszystkim długą i niewdzięczną służbę.

Co zmieniono?

Co zostało zmienione? Nie chodzi tylko o osobne łazienki czy koje, ale o takie drobiazgi, jak wysokość zaworów czy innych urządzeń pokładowych, tak by kobiety mogły do nich dosięgnąć.

USS New Jersey, jak zapewniają admirałowie, nie będzie projektem eksperymentalnym. Teraz każdy okręt ma być tak projektowany, by mieszane załogi mogły bez problemu wykonywać swoje obowiązki.