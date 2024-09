Usługa ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią, umożliwiając szybki dostęp do ostrzeżeń oraz wskazówek, jak postępować w razie zagrożenia.

Jak działa Alert powodziowy?

Dane i prognozy w ramach Alertu powodziowego pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), co oznacza, że informacje są regularnie aktualizowane przez ekspertów monitorujących sytuację hydrologiczną. Usługa oferuje dwie funkcje. Możliwość sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych dla danego regionu. Dostęp do porad, jak zachować się w obliczu zagrożenia powodziowego oraz co robić w trakcie powodzi.

Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, podkreśla, że łatwo dostępna i rzetelna informacja o zagrożeniach powodziowych to kluczowy element bezpieczeństwa. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą szybko uzyskać aktualne ostrzeżenia w swojej okolicy oraz dowiedzieć się, jak odpowiednio zareagować.

Jak aktywować Alert powodziowy?

Aby skorzystać z nowej usługi, należy pobrać najnowszą wersję aplikacji mObywatel, oznaczoną numerem 4.41.2, ze sklepów Google Play lub App Store. Jeśli po aktualizacji funkcja nie pojawi się na głównym ekranie, można odnaleźć ją w menu Usługi i dodać do aplikacji.