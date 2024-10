Coraz więcej studentów korzysta z tej elektronicznej wersji tradycyjnej legitymacji. Dzięki niej mają oni szybki dostęp do wielu zniżek. Jak podaje resort cyfryzacji ponad 218 tysięcy studentów korzysta z mLegitymacji, a kolejne uczelnie dołączają do tego programu.

mLegitymacja – jakie zniżki?

mLegitymacja studencka pozwala na korzystanie ze zniżek, takich jak ulgi na transport publiczny, bilety do kina, teatru, czy muzeów. Wiele miast oferuje zniżki na bilety komunikacji miejskiej dla studentów, co pozwala na tańsze poruszanie się po mieście. Studenci mogą liczyć na zniżki w kinach, teatrach, muzeach i galeriach sztuki. Wiele instytucji kultury oferuje specjalne ceny biletów dla osób z mLegitymacją, co zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Wiele sklepów stacjonarnych i internetowych oferuje zniżki dla studentów przy zakupach. Używając mLegitymacji, studenci mogą uzyskać rabaty na odzież, elektronikę, książki.

Restauracje i kawiarnie proponują zniżki dla studentów. Niektóre uczelnie oferują zniżki na różnego rodzaju kursy czy warsztaty.

Co daje mLegitymacja?

Działa jako dowód przynależności do uczelni i pozwala potwierdzić tożsamość. Dodatkowo jest to proekologiczne rozwiązani, gdyż eliminuje potrzebę wydawania plastikowych kart.

Jak dodać mLegitymację do aplikacji mObywatel?

Najpierw sprawdź dostępność mLegitymacji na swojej uczelni – informację można uzyskać np. w systemie USOS.

Przygotuj kod QR i hasło do aktywacji – te dane są niezbędne do dodania mLegitymacji. Zeskanuj kod QR lub wpisz hasło w aplikacji mObywatel, aby aktywować mLegitymację.