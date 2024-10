Ukraińskie siły, badające szczątki strąconych irańskich dronów kamikadze Szahid odkryły coś dziwnego - pisze portal "Defence Blog". Okazuje się bowiem, że te bezzałogowce, których Rosja używa masowo do nalotów na cele cywilne wyposażone są coraz częściej w anteny systemu Starlink.

Co to daje Rosji?

Jak tłumaczą eksperci, w ten sposób rosyjscy operatorzy dronów mają kontrolę nad swoimi pojazdami praktycznie w czasie rzeczywistym, co pozwala im lepiej wybierać cele i zadawać większe straty Ukrainie. Do tego Szahidy stają się w ten sposób odporne na ukraińskie zakłócanie, które do tej pory było całkiem udane.

Skąd Rosja ma Starlinki?

A skąd w ogóle Rosja ma Starlinki, skoro Elon Musk, właściciel SpaceX zapewnia, że ten towar nie trafia w ręce Moskwy? Część zdobywają na ukraińskich żołnierzach, część zaś kupują na czarnym rynku, lub przez swoje siatki w krajach, do których wysyłka tego typu urządzeń nie została zakazana i z których łatwo jest potem je dostarczyć do Rosji.