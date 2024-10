Jarosław Juszkiewicz, znany z bycia polskim głosem Google Maps, opublikował specjalne wideo na swoim Facebooku, w którym ogłasza, że zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję (AI).

Koniec z kultowym głosem Google Maps

Byłem głosem Google Maps przez 15 lat. Dziękuję za miliony kilometrów, które przejechaliśmy razem i za te wszystkie niezwykłe miejsca, które wspólnie odkrywaliśmy, gdy czasem wyprowadzałem was na manowce - powiedział na nagraniu.

Ileż razy słyszałem: gdzie do diabła jest to południe. Kiedyś w jednym z filmików opowiadałem, jak można znaleźć kierunki świata. Dziś pewnie dokładniej wytłumaczy to sztuczna inteligencja, która ostatnio przetacza się przez świat ludzi pracujących głosem jak wielki walec. A ja mogę własnym, ludzkim głosem powiedzieć, chyba po raz ostatni: uśmiechnij się cudnie i kieruj się na południe, chociaż nie, kierujcie się także intuicją i sercem, bo tego jeszcze AI nie potrafi - stwierdził Juszkiewicz.

Zastąpi go AI

Zmiana ta ma związek z globalnym trendem wprowadzania sztucznej inteligencji do systemów nawigacji.

Jego wideo na Facebooku spotkało się z ciepłym przyjęciem, a sam lektor wyraził wdzięczność za możliwość bycia częścią codziennych podróży Polaków przez tak długi czas.