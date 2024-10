Honor Magic 7 ma być oparty na najnowszym Snapdragonie 8 Elite od Qualcomm. Chiński koncern chwali się, że telefon ma w pełni wykorzystywać Ai dzięki nowemu asystentowi. Ma on być w stanie m.in. uczyć się nawyków użytkowników. Firma podaje przykład, że jeśli cały czas zamawiamy kawę z pewnym rodzajem mleka, to po pewnym czasie nie trzeba już będzie podawać całej nazwy, a wystarczy powiedzieć do telefonu "chcemy kawę", a on już nam zamówi ulubioną. "Agent AI" ma też pomagać w anulowaniu subskrypcji czy planowaniu podróży.

AI w służbie graczy

Z AI mają ucieszyć się też gracze. "Nowa seria wprowadzi pierwsze w branży renderowanie grafiki AI w czasie rzeczywistym dla gier mobilnych. W porównaniu do innych smartfonów, rozwiązanie HONOR zmniejsza obciążenie GPU, prowadząc do niższych temperatur urządzenia i lepszych wrażeń z gry przy wyższej jakości obrazu" - czytamy w komunikacie firmy.

Kiedy premiera Honor Magic 7?

Chińska premiera Honor Magic 7 ma odbyć się jeszcze w tym tygodniu. Do Polski smartfony pewnie trafią na początku przyszłego roku. Pozostaje pytanie, ile z tych funkcji AI będzie dostępnych u nas i ze względu na bezsensowne ograniczenia, nakładane przez Komisję Europejską i ze względu na tłumaczenie funkcji na język polski.