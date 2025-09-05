Chodzi o reklamy wyświetlane w witrynach internetowych lub aplikacjach mobilnych. Google oferuje szereg usług technologii reklamowych, pośrednicząc między reklamodawcami a wydawcami.

Niedozwolone praktyki Google

W ocenie KE Google stosował praktyki mające na celu zapewnienie przewagi konkurencyjnej jej technologii AdX. Wzmocniło to centralną rolę AdX w łańcuchu dostaw technologii reklamowych, a także umożliwiło Google pobieranie wysokich opłat za swoje usługi. KE uważa też, że w ten sposób amerykański gigant mógł się pozbyć konkurencji z rynku.

Reklama

60 dni dla Google na plan działania

Komisja nakazała Google zaprzestanie tych praktyk i wyeliminowanie konfliktu interesów. Google ma teraz 60 dni na poinformowanie Komisji o tym, jak zamierza to zrobić.

Oświadczenie Google w sprawie kary

"Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie naszych usług z obszaru technologii reklamowych (AdTech) jest niesłuszna i będziemy się od niej odwoływać. Nakłada ona nieuzasadnioną karę i wymaga zmian, które zaszkodzą tysiącom europejskich firm, utrudniając im generowanie przychodów. Świadczenie usług dla reklamodawców i wydawców nie jest działaniem antykonkurencyjnym, a na rynku dostępnych jest dziś więcej alternatyw niż kiedykolwiek wcześniej" – poinformowała w przesłanym Dziennik.pl. oświadczeniu Lee-Anne Mulholland, Vice President, Global Head of Regulatory Affairs, Google.

Napięcia między USA a UE

Zakończenie postępowania i decyzja o karze następują w momencie dużych napięć pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą wokół unijnych regulacji cyfrowych. Niedawno prezydent Donald Trump zagroził cłami i ograniczeniem dostępu do zaawansowanych amerykańskich technologii państwom, które stosują cyfrowe podatki lub regulacje.