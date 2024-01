Przed nadejściem nowego roku, sieć dyskontów ogłosiła, że zaczyna przenosić użytkowników do nowej wersji. Jest ona dostępna do pobrania w sklepach Google Play, App Store i AppGallery dla Huawei z HMS i Harmony OS. Jednak nie wszyscy mogą z niej korzystać od razu. Biedronka stopniowo udostępnia ją swoim klientom, przenosząc ich konta do nowej wersji - przypomina portal Wirtualnemedia.pl.

Problemy z aplikacją Biedronki

Instalacja nowej aplikacji Biedronka wymaga ponownego zalogowania się na stronę sklepu, potwierdzenia swoich danych i zatwierdzenia zgód. Jednak nie wszystko jest idealne. Występują problemy z opcją "zapamiętaj mnie". Podczas uruchamiania aplikacji na telefonie, otwiera się strona konto.biedronka.pl, a użytkownik jest proszony o wpisanie numeru telefonu. Po wprowadzeniu numeru i zaznaczeniu opcji "zapamiętaj mnie", otwiera się kolejne okno z polem do wpisania kodu SMS, który powinien dotrzeć na podany numer.

Klienci oburzeni

Po wprowadzeniu kodu, uruchamia się zaktualizowana aplikacja Biedronki, ale jej zamknięcie oznacza, że cały proces trzeba przejść ponownie. Klienci alarmują: "Tragedia po tej aktualizacji. Aplikacja ciągle się wyłącza. Nic nie działa. Tysiąc razy trzeba się logować przez jakąś stronę, żeby wejść na aplikację. Moi rodzice nie dają rady sami, w związku z czym chyba całkiem zrezygnujemy z tej aplikacji. Przez te błędy tracicie co najmniej cztery osoby. Zróbcie coś z tym, bo nikt nie chce się bawić i ciągłe logowania i blokowania aplikacji" – takie komentarze klientów można przeczytać w sklepach z aplikacją.

Biedronka przeprasza

"Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie napotkałeś po najnowszej aktualizacji. Nasz zespół pracuje już nad naprawą problemu i wkrótce udostępnimy poprawioną wersję aplikacji. Dziękujemy za Twoje cierpliwość i wyrozumiałość" - cytuje sieć portal Wirtualnemedia.pl.