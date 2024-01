Google Maps: Co to za usługa?

Google Maps to jedna z popularniejszych usług internetowych dostępnych mobilnie oraz na komputerach. Wielu osobom zastępuje ona klasyczne nawigacje samochodowe. Google Maps na świecie zostało wydane 8 marca 2005 roku, natomiastw Polsce 3 lata później – dokładnie 11 marca 2008 roku wystartował polski serwis mapy.google.pl.

Możliwość korzystania z nawigacji w Google Maps pojawiła się w 2009 roku. Obecnie jest ona jedną z najchętniej wykorzystywanych. Duży wpływ na rozwój Google Maps miało wprowadzenie tej funkcji w telefonach komórkowych – z mobilnej wersji Google Maps użytkownicy mogli korzystać od 2007 roku.

Nowa funkcja na mapach Google: 3D

Google dodał ostatnio nową funkcję do swojej aplikacji GoogleMaps. Jest to tryb 3D. Dzięki niemu mamy możliwość wyświetlić mapę w formie trójwymiarowej. Możemy na nim zobaczyć kształty okolicznych budynków. Potrzebne jest do tego jednak spore przybliżenie mapy.

3D w Google Maps to funkcja dodatkowa do standardowego sposobu wyświetlania mapy. Mogą ją wybrać wyłącznie zainteresowani nią użytkownicy - otwierając listę widoków mapy, a następnie wybierając ikonę 3D. Tryb 3D jest widoczny zarówno podczas przeglądania mapy jak również podczas korzystania z nawigacji.

Nowa funkcja dostępna też w Polsce

Funkcja ta jest dostępna również w Polsce. Na pewno w przypadku smartfonów z systemem Android.Powinna być także dostępna w przypadku aplikacji na iPhone'y oraz podczas korzystania z Android Auto.