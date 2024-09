Aby osoby poniżej 18. roku życia mogły korzystać z mObywatela, muszą spełniać kilka wymogów: ukończyć 13. roku życia (posiadać dowód osobisty oraz środek identyfikacji elektronicznej, taki jak profil zaufany) oraz aktywować w aplikacji Legitymacji szkolnej, która jest dostępna dla uczniów.

Jak uniknąć mandatu dzięki mLegitymacji

Kamil, 14-latek, codziennie korzysta z aplikacji mObywatel, która ułatwia mu codzienne życie. Pewnego dnia, spiesząc się do szkoły, zapomniał tradycyjnej legitymacji szkolnej, która uprawnia go do ulgowego biletu na autobus. W trakcie kontroli biletów Kamil przypomniał sobie o mLegitymacji dostępnej w mObywatelu. Dzięki aplikacji uniknął mandatu.

Elektroniczna legitymacja szkolna

Dzięki elektronicznej legitymacja szkolnej, dostępnej w aplikacji mObywatel, nie trzeba nosić tradycyjnego dokumentu, wszystko jest w telefonie. Uczeń może szybko i łatwo potwierdzić, że uczęszcza do danej szkoły, co uprawnia go do zniżek i innych ulg. Legitymację można aktywować za pomocą kodu QR oraz kodu aktywacyjnego, który uczeń otrzymuje w sekretariacie szkoły. Aby korzystać z mLegitymacji, szkoła musi nawiązać współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji i zgłosić swoją placówkę do programu.