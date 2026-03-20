Powstanie flota 50 tys. robotaxi

Zgodnie z komunikatem Uber lub jego partnerzy flotowi kupią 10 tysięcy autonomicznych pojazdów elektrycznych Rivian R2 z opcją zakupu kolejnych 40 tysięcy od 2030 roku. Tysiące tego typu aut ma pojawić się na ulicach 25 miast w USA, Kanadzie i Europie do końca 2031 roku.

Jak podała agencja UPI, pierwsza transza inwestycji Ubera wyniesie 300 mln dolarów po podpisaniu umowy, pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych. Informacja o współpracy wywołała krótkotrwały wzrost notowań giełdowych firmy Rivian o około 10 procent.

Ścisła współpraca przyspieszy osiągnięcie 4. poziomu autonomiczności

Założyciel i dyrektor generalny Riviana, RJ Scaringe, ocenił, że partnerstwo „przyspieszy prace nad osiągnięciem 4. poziomu autonomiczności i stworzenie jednej z najbezpieczniejszych oraz najwygodniejszych platform autonomicznych na świecie”. Z kolei szef Ubera Dara Khosrowshahi podkreślił znaczenie ścisłej integracji na etapie projektowania pojazdu, oprogramowania i samej produkcji oraz wykorzystania danych płynących z rosnącej floty aut.

Jak przypomina UPI, Rivian rozwija trzecią generację platformy autonomicznej, która ma trafić do modelu R2 pod koniec 2026 roku. System obejmuje między innymi zestaw czujników z 11 kamerami, radarami i lidarem oraz własne układy obliczeniowe, co ma znacznie przyspieszyć rozwój technologii zautomatyzowanej jazdy.