STEP to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie rozwoju technologii kluczowych dla zapewnienia suwerenności technologicznej Unii Europejskiej. Program koncentruje się nie tylko na innowacjach technologicznych, lecz także na budowie europejskich łańcuchów wartości oraz wzmacnianiu bezpieczeństwa gospodarczego. Ogłoszone przez NCBR nabory wpisują się również w realizację założeń polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030”, której priorytetami są rozwój kompetencji cyfrowych, nowoczesnej infrastruktury, cyfryzacja przedsiębiorstw oraz usług publicznych.

STEP jest naborem wysokospecjalistycznym. Szukamy projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny, najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym oraz takich, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii Europejskiej. To przestrzeń dla liderów z wizją – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, którzy potrafią udowodnić, że ich inicjatywy realnie przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności gospodarki krajowej i europejskiej – powiedział prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum badań i Rozwoju.

Zakres tematyczny

W naborach NCBR o dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami badawczymi lub organizacjami pozarządowymi, które prowadzą działalność w obszarze technologii cyfrowych. Wśród priorytetowych tematów, na których koncentrują się nabory, znajdują się:

technologie w zakresie zaawansowanych półprzewodników (np. mikroelektronika, technologie fotoniczne, chipy),

(np. mikroelektronika, technologie fotoniczne, chipy), technologie sztucznej inteligencji (np. algorytmy, obliczenia wielkiej skali, przetwarzanie danych w chmurze, analiza danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, uczenie federacyjne),

(np. algorytmy, obliczenia wielkiej skali, przetwarzanie danych w chmurze, analiza danych, komputerowe rozpoznawanie obrazów, uczenie federacyjne), technologie kwantowe (np. obliczenia, kryptografia, komunikacja, dystrybucja klucza, wykrywanie i grawimetria, radary kwantowe, symulacje, obrazowanie, zegary, metrologia),

(np. obliczenia, kryptografia, komunikacja, dystrybucja klucza, wykrywanie i grawimetria, radary kwantowe, symulacje, obrazowanie, zegary, metrologia), zaawansowana łączność i nawigacja oraz zaawansowane technologie cyfrowe (np. bezpieczna komunikacja i łączność cyfrowa, sieć 5G i 6G, bezpieczeństwo cybernetyczne, IoT, wirtualna rzeczywistość, technologie rozproszonego rejestru i tożsamości cyfrowej, technologie naprowadzania, nawigacji i kontroli, łączność satelitarna),

oraz zaawansowane technologie cyfrowe (np. bezpieczna komunikacja i łączność cyfrowa, sieć 5G i 6G, bezpieczeństwo cybernetyczne, IoT, wirtualna rzeczywistość, technologie rozproszonego rejestru i tożsamości cyfrowej, technologie naprowadzania, nawigacji i kontroli, łączność satelitarna), zaawansowane technologie detekcji (np. detekcja elektrooptyczna, radarowa, chemiczna, biologiczna, radiologiczna i rozproszona, magnetometry, mierniki gradientu magnetycznego, podwodne czujniki pola elektrycznego, grawimetry i mierniki gradientu),

(np. detekcja elektrooptyczna, radarowa, chemiczna, biologiczna, radiologiczna i rozproszona, magnetometry, mierniki gradientu magnetycznego, podwodne czujniki pola elektrycznego, grawimetry i mierniki gradientu), robotyka i systemy autonomiczne , (np. autonomiczne pojazdy załogowe i bezzałogowe, roboty i systemy precyzyjne sterowania robotami, egzoszkielety, systemy wspomagane AI),

, (np. autonomiczne pojazdy załogowe i bezzałogowe, roboty i systemy precyzyjne sterowania robotami, egzoszkielety, systemy wspomagane AI), innowacje w ramach głębokich technologii (deep tech).

Dwie ścieżki dla technologii krytycznych

Technologie krytyczne oraz technologie ich łańcuchów wartości rozwijane będą w ramach projektów badawczo-rozwojowych, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, dofinansowane przez NCBR w dwóch ścieżkach:

Ścieżka A – dla projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z tych elementów),

– dla projektów badawczo-rozwojowych, które wnoszą na rynek wewnętrzny UE innowacyjny lub najnowocześniejszy lub przełomowy element o znaczącym potencjale gospodarczym (wymagana jest kombinacja co najmniej dwóch z tych elementów), Ścieżka B – dla projektów badawczo-rozwojowych, które przyczyniają się do ograniczania lub zwalczania strategicznej zależności Unii.

Budżet naborów to łącznie 300 mln zł (150 mln zostanie przeznaczonych na Ścieżkę A oraz drugie tyle – na Ścieżkę B).

Nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów w Ścieżce A (Innowacyjność) rozpocznie się 15 września i potrwa do 29 października 2025 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00). Z kolei nabór wniosków w Ścieżce B (Strategiczna niezależność) rozpocznie się 8 września i potrwa do 22 października 2025 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16.00).

Poza projektami badawczo-rozwojowymi, znajdującymi się w gestii Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach inicjatywy STEP możliwe jest również finansowanie projektów o charakterze inwestycyjnym, obejmujących m.in. zakup maszyn i urządzeń, a także nieruchomości niezbędnych do wytwarzania technologii krytycznych lub elementów jej łańcucha wartości. Możliwe jest również sfinansowanie robót budowlanych oraz zakupu materiałów budowlanych. Wsparcie dotyczy ponadto nabycia wartości niematerialnych i prawnych, takich jak licencje czy know-how. W tym przypadku wnioski będą przyjmowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nabór programu STEP w obszarze technologii cyfrowych i deep tech jest realizowany w ramach Priorytetu 5. „Wsparcie projektów realizujących cele inicjatywy STEP” programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

