Obejmuje ona zarówno zakupy poprzez opiekuna klienta biznesowego, jak i w sklepach stacjonarnych czy internetowym.

Czym dokładnie jest 3-letnia gwarancja od iMad? W praktyce oznacza to, że każdy klient, który zdecyduje się na zakup w iMad nowego iPhone’a, komputera czy laptopa z kategorii Mac, monitora, iPada lub Apple Watcha, automatycznie zyskuje aż 36 miesięcy gwarancji iMad na dane urządzenie wraz z akcesoriami, które znajdują się w pudełku*. Co najważniejsze – nie musi przy tym dokupować dodatkowych usług, pakietów ani dopełniać żadnych formalności. Gwarancja obowiązuje zarówno osoby prywatne, jak i firmy, a także jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG).

Trzyletnia gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem sprzedawcy, które funkcjonuje niezależnie od gwarancji producenta –nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta z tego tytułu oraz niezależnie od uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi lub odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową.

Odwiedź stronę https://imad.pl/trzy-lata-gwarancji-w-imad, by dowiedzieć się więcej.

Nowy standard w iMad

Klienci, którzy do tej pory mogli liczyć na roczną gwarancję producenta, teraz otrzymują aż dwa dodatkowe lata od iMad.

- W iMad zmieniamy standardy obsługi klienta na rynku technologii premium w Polsce. Trzyletnia gwarancja, którą oferujemy zupełnie bezpłatnie, to nie tylko realna korzyść dla użytkowników – to wyraz naszego podejścia do odpowiedzialności za produkt, który dostarczamy. Chcemy, aby zakup w iMad był nie tylko inwestycją w sprzęt Apple, ale także w spokój i bezpieczeństwo na lata. Wierzymy, że to właściwy kierunek – komentuje Jakub Bogatek, General Manager w iMad.

Co obejmuje gwarancja w iMad?

3-letnia gwarancja w iMad obejmuje zarówno samo urządzenie, jak i akcesoria znajdujące się w pudełku. Co ważne, aby te akcesoria podlegały wspominanej gwarancji, muszą być one oryginalne, oznaczone marką Apple i znajdować się wraz z urządzeniem w opakowaniu producenta urządzenia w chwili zakupu.

Wsparcie zapewniane przez iMad obejmuje naprawę lub wymianę urządzenia w przypadku ujawnienia się wady materiałowej lub produkcyjnej. Klienci mogą także liczyć na bezpłatny transport sprzętu do i z serwisu na terenie całej Polski, co znacząco ułatwia korzystanie z gwarancji.

Wszystkie naprawy realizowane są wyłącznie w autoryzowanych serwisach iMad – z użyciem oryginalnych części i zgodnie ze standardami Apple. Firma posiada własne punkty serwisowe w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach, co dodatkowo przyspiesza cały proces obsługi.

Wykluczenia i ograniczenia 3-letniej gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, zalania sprzętu, naturalnego zużycia baterii ani usterek powstałych poza okresem gwarancyjnym. Wykluczone są również przypadki, w których w urządzenie ingerowały osoby trzecie (np. samodzielna próba naprawy, rozłożenia urządzenia, klejenie itd.), użyto nieoryginalnych części lub dokonywano napraw w nieautoryzowanych serwisach.

Aby zachować przysługującą gwarancję (zarówno tę od iMad, jak i producenta) istotne jest, aby klienci korzystali z autoryzowanych punktów naprawy. Tylko wtedy mogą mieć pewność, że ich urządzenie dalej podlega gwarancji i będzie mogło być naprawiane zgodnie z wytycznymi producenta. Ponadto gwarancja iMad obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

iMad – bezpieczny wybór na dłużej

Kupując sprzęt Apple w iMad, klient otrzymuje nie tylko innowacyjne technologie, ale również realne poczucie bezpieczeństwa, które trwa znacznie dłużej niż standardowe 12 miesięcy.

iMad działa na rynku od 2010 roku i specjalizuje się w sprzedaży i serwisowaniu urządzeń mobilnych Apple. Firma zatrudnia aż 35 certyfikowanych przez Apple specjalistów, którzy każdego roku przeprowadzają ponad 40 000 napraw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokim standardom obsługi oraz ukierunkowaniu na długoterminową relację z klientem iMad oferuje coś więcej niż tylko sprzedaż – kompleksową opiekę i wsparcie przez lata.