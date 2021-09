Nagrody wręczono podczas gali Digital Dragons Awards kończącej tegoroczną edycję konferencji poświęconej grom komputerowym Digital Dragons w Krakowie. Zwycięzców wyłoniło w drodze głosowania jury złożone z czołowych polskich krytyków gier cyfrowych. Jak poinformował Jacek Wandzel, koordynator konkursu i specjalista ds. gier niezależnych w Krakowskim Parku Technologicznym, który jest organizatorem wydarzenia, za najlepszą polską grę 2020 roku uznano "Ghostrunner" – grę akcji osadzoną w szarej cyberpunkowej rzeczywistości. Produkcja krakowskiego One More Level była zdecydowanym faworytem jurorów.

Jak ocenił Jakub Karaś, członek jury, zwycięska produkcja to połączenie dynamicznej akcji, świetnej oprawy audowizualnej i cyberpunkowego klimatu. "Sukces +Ghostrunnera+ może być przykładem dla innych rodzimych developerów. W pełni zasłużona nagroda, która pokazuje, że nie tylko rodzimi giganci są w stanie tworzyć gry na światowym poziomie" - dodał juror.

Jakie inne gry zdobyły nagrody?

Gra "Cyberpunk 2077" firmy CD Projekt Red otrzymała nagrody w dwóch kategoriach dotyczących oprawy muzycznej i artystycznej: Best Polish Original Game Soundtrack i Best Polish Game Art. Nagrodę Best Polish Game Design za oprawę wizualną otrzymała niezależna produkcja "Carrion" wyprodukowana przez Phobia Game Studio.

Za najlepszą polską grę na urządzenia mobilne - Best Polish Mobile Game - uznano "Book of Demons - Tablet Edition" studia Thing Trunk. Statuetkę dla najlepszej gry zagranicznej otrzymała gra akcji "Hades" studia Supergiant Games. Nagroda specjalna trafiła do Artura Maksary z firmy AMD. Jest on także członkiem zarządu fundacji Indie Game Polska oraz Game Industry Conference.

W ocenie Jacka Wandzela tegoroczne Digital Dragons Awards pokazują wysoki poziom i różnorodność polskich gier. Nie było w ubiegłym roku jednego tytułu, który zakasowałby wszystkie inne - wskazał.