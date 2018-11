Władze tłumaczą decyzję względami bezpieczeństwa. Wcześniej w tym roku podobną decyzję podjęła Australia, która zablokowała dostęp Huawei do prac nad modernizacją sieci telekomunikacyjnej do standardu 5G. Agencja wywiadu Nowej Zelandii poinformowała operatora Spark New Zealand, że wykorzystanie urządzeń dostarczonych przez Huawei "w przypadku zainstalowania znacznie zwiększy ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego".

W opublikowanym komunikacie Spark podkreśla, że jest "rozczarowane" decyzją władz. Jednocześnie oznacza ona, że nie może skorzystać ze sprzętu RAN od Huawei. Dyrektor generalny agencji wywiadu Nowej Zelandii Andrew Hampton potwierdził w środę, że służby uznały, iż wykorzystanie rozwiązań Huawei niesie za sobą ryzyko. Odmówił jednak dalszych komentarzy.

W zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone wezwały sojuszników do rezygnacji z użycia sprzętu Huawei do budowy infrastruktury łączności nowej generacji 5G. Zdaniem administracji USA może on stanowić zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa na poziomie państwa.

Firma Huawei jest obecnie drugim po Samsungu największym producentem smartfonów na świecie. Jest również liderem produkcji sprzętu telekomunikacyjnego, który służy m.in. do obsługi sieci łączności komórkowej, internetowej oraz innej infrastruktury zależnej od nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Huawei jest również partnerem polskiego Porozumienia na rzecz Strategii 5G dla Polski. W ostatnim czasie firma została wykluczona z przetargów na realizację infrastruktury dla łączności 5G przez państwa takie jak USA i Australia. Podjęcie takich kroków rozważają niektóre opcje polityczne w Niemczech, ostrzeżenia względem bezpieczeństwa chińskiego sprzętu sieciowego wydała również Wielka Brytania.