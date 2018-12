Cyfryzacja – lub jak chcą niektórzy cyfrowa rewolucja – to hasło odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. I choć nie brakuje głosów, że to chwytliwy slogan, to w rzeczywistości kryją się za nią konkretne rozwiązania technologiczne, które pozwalają dostosować się do coraz to szybciej zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Kto

Jeśli chodzi o deklaracje, to jest dobrze. Ponad połowa firm w Polsce zapewnia, że cyfrowa transformacja ich biznesu jest priorytetem strategicznym na najbliższe lata, co oznacza szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii we wszystkich procesach przedsiębiorstwa. Mało tego, według tegorocznego badania Orange Insights, dwie trzecie badanych firm z sektora MSP traktuje cyfryzację jako jedną z najważniejszych kompetencji w rozwoju swojego biznesu.

Ale już teraz krajowe firmy coraz intensywniej korzystają z nowoczesnych form komunikacji, bo mają świadomość, że technologie stają się krytyczne dla ich biznesów. Sięgają w tym celu m.in. po rozwiązania w chmurze, Big Data, sztuczną inteligencję, uczenie maszynowe, Internet Rzeczy… W sposobie działania firm już zachodzą rewolucyjne zmiany – 2/3 dużych firm deklaruje, że inwestycja w cyfryzację przyczyniła się do wzrostu ich przychodów.

Wyraźnie widać też trend związany z upowszechnianiem cyfryzacji – jednym z nich jest przenoszenie danych i systemów do chmury. Szacuje się, że w ciągu pięciu lat aplikacje chmurowe będą generować 92 proc. ruchu polskiej sieci mobilnej.

A że wartość firm rośnie wraz z poziomem ich cyfryzacji i otwartości na innowacje, to także małe przedsiębiorstwa są bardzo otwarte na nowości – i to nie tylko start-upy czy technologicznie zaawansowane biznesy, ale także "tradycyjne" firmy. One także widzą w tych procesach realną wartość.

Branża nie ma przy tym znaczenia. Finanse, doradztwo, zarządzanie kadrami, handel, transport czy szeroko rozumiany przemysł ewoluują przecież na naszych oczach.

Po co

Co dokładnie dają nowe technologie? Sprzyjają zacieraniu tradycyjnych granic rynków, po drugie tworzą miejsce na nowe modele biznesowe, które pojawiają się w niemal wszystkich branżach. Wszystkich zalet nie sposób wymienić, ale do tych najważniejszych trzeba zaliczyć także dostarczanie wiedzy i szybkość inteligentnego przetwarzania dużych zbiorów danych – a jak wiadomo, im szybciej firma dowie się o potrzebach klienta, kluczowych zmianach w procesach ich obsługi, awariach etc., tym szybciej na nie zareaguje.

Dlatego tak ważne jest, by proces tworzenia danych, ich przetwarzania i analizowania przebiegał w sposób stały, ciągły i powtarzalny. W myśl zasady: dane to rdzeń cyfrowych przedsiębiorstw.

Inteligentne firmy wiedzą szybciej – potrafią szybko identyfikować swoje szanse, szukają kompetencji na zewnątrz - kupują/wynajmują/inwestują w rozwiązania/start-upy, by budować przewagi konkurencyjne. Wiedzą też, że wartość danych rośnie z czasem; dopiero, gdy są wykorzystywane podczas tworzenia nowych aplikacji czy analizowania efektów podjętych działań (tak działa np. machine learning, gdzie dane historyczne mają dużą wartość).

To punkt widzenia firmy. Ale cyfrowa transformacja zmienia też doświadczenia i oczekiwania klientów, a także ułatwia im kontakt z firmą – większy jest wybór kanałów obsługi oraz produktów i usług. A także, co nie mniej ważne, ich dostępność.

Opór przed transformacją wynika najczęściej z niedostosowania struktur i modeli biznesowych firm tradycyjnych do wymogów transformacji cyfrowej, czego przykładem może być zarządzanie danymi. Tymczasem wartość danych zależy od tego, jak często się z nich korzysta i jak szybko można uzyskać do nich dostęp.

Jak

Jakie rozwiązania oferowane przez operatorów pomagają w transformacji biznesu? Kluczowych jest pięć obszarów. A są to:

- Inteligentny handel detaliczny – Smart Retail

To analiza porównawcza centrum handlowego i zachowań klientów z uwzględnieniem danych demograficznych, dochodów i zawodu.

- Inteligentne zarządzanie infrastrukturą

Zdalne zbieranie danych z liczników (energetyka, gazownictwo, wodociągi) i czujników monitorujących działanie urządzeń i analiza danych dzięki technologiom mobilnym i rozwiązaniom z zakresu Internetu Rzeczy.

- Inteligentne bezpieczeństwo

Monitoring obiektów i zgromadzeń dzięki technologiom mobilnym i rozwiązaniom z zakresu Internetu Rzeczy.

- Cyberbezpieczeństwo

Ochrona sieci firmowych i baz danych przed atakami cyberprzestępców.

- Inteligentne reklamy

Inteligentne billboardy, reklamy ukierunkowane na czas w oparciu o ruch ludności.

Operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak Orange Polska, są liderami cyfrowej transformacji, tworzą warunki dla Przemysłu 4.0 - inwestują w nowoczesne technologie (światłowód, LTE) i przygotowują się do wdrożenia standardu 5G. Łączą przy tym kompetencje telekomunikacyjne i z informatycznymi odpowiadając na zapotrzebowanie rynku dot. kompleksowego zarządzania infrastrukturą ICT.