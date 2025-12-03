Zakończenie pracy sieci 3G

Orange zakończył proces wygaszania sieci 3G w listopadzie 2025 roku. Operator wyłączył wtedy ostatnie nadajniki działające w paśmie 900 MHz. Orange przeznacza uwolnione pasmo na rozwój sieci LTE (4G). Sieć 3G działała w Polsce przez dwie dekady, umożliwiając po raz pierwszy mobilny transfer danych z prędkościami mierzonymi w megabitach na sekundę (Mb/s). Był to duży postęp w stosunku do 2G, które obsługiwało głównie rozmowy i wiadomości SMS. 3G przyczyniło się do rozwoju wideorozmów i streamingu multimediów.

Dlaczego Orange wyłączyła 3G?

Operator realizuje szeroką strategię rozwoju, koncentrując się na nowocześniejszych technologiach LTE i 5G. Wyłączenie 3G pozwala zwiększyć pojemność sieci LTE. To z kolei przekłada się na szybszy internet i bardziej stabilny zasięg, zwłaszcza wewnątrz budynków i na terenach słabiej zurbanizowanych. Orange podaje, że obecnie ponad 85 proc. całego ruchu głosowego odbywa się już przez technologię VoLTE.

Wpływ na użytkowników i wymiana telefonów

Zmiana bezpośrednio dotyka użytkowników korzystających ze starszych telefonów lub kart SIM, które nie obsługują technologii LTE. Orange zachęca te osoby do wymiany urządzenia na nowsze, wspierające 4G. Tylko smartfony obsługujące LTE pozwolą korzystać z szybkiego internetu i lepszej jakości połączeń głosowych (VoLTE). Wymiana karty SIM jest zazwyczaj bezpłatna.

Orange nie jest jedynym operatorem wygaszającym 3G. T-Mobile zakończył ten proces w połowie 2023 roku. Również Play i Plus prowadzą podobne działania. Cała branża telekomunikacyjna odchodzi od przestarzałych technologii, kierując się w stronę nowoczesnych standardów, takich jak LTE i 5G.