Projekt "Kto Cię namierzył" to specjalna wtyczka, która pomaga dowiedzieć się jakie komitety wyborcze wzięły nas na celownik oraz kto próbuje wpływać na nasze decyzje - np. wysyłając do nas ukryte treści polityczne.

W rozmowie z tokfm.pl Karolina Iwańska z Panoptykonu wyjaśnia, że możliwości reklamowe, jakie dają media społecznościowe podczas kampanii wyborczych oraz mała przejrzystość politycznych kampanii reklamowych stwarzają dużą pokusę do nadużyć. To właśnie jej organizacja i Fundacja ePaństwo stoją za wtyczką "Kto Cię namierzył".

O tym, że prawdziwa wojna o wyborców toczy się w sieci piszemy TU>>>>>>

- Chcemy, żeby każdy mógł sprawdzić, które partie docierają do niego z reklamami na Facebooku. Zachęcamy do zainstalowania wtyczki, która pokaże, które komitety wyborcze do nas trafiały i dlaczego - tłumaczy.

Twórcy wtyczki zwracają uwagę, że nie zdając sobie sprawy z tego, że dana treść jest przekazem marketingowym, można wpaść w pułapkę i potraktować ją jako neutralną informację. Jak wyjaśnia Iwańska docelowo może ona wpłynąć na nasz wybór podczas głosowania.

Twórcy zapewniają, że podczas korzystania z wtyczki nasze dane są bezpieczne, a zbiera ona automatycznie tylko i wyłącznie wszystkie wyświetlane nam reklamy. Można ją pobrać na stronie akcji "Kto cię namierzył".