Cel właściwie nie ma szans zobaczyć skrzydlatego konia w akcji. Może jednak podejrzewać, że zaczęło się polowanie. Tak było w przypadku meksykańskiej dziennikarki Carmen Aristegui, która odkryła aferę Casa Blanca (Biały Dom) – od nazwy posiadłości wybudowanej dla byłego prezydenta Meksyku przez firmę jego znajomego. Przypadkiem realizującej też pierwszy w kraju kontrakt na budowę kolei dużej prędkości.

Któregoś dnia w 2015 r. Aristegui zaczęła otrzymywać dziwne SMS-y. W jednym ktoś prosił ją, żeby pomogła odnaleźć zaginione dziecko. Inny informował o zablokowaniu środków na karcie kredytowej. Jeszcze inny, że jest problem z jej wnioskiem o wydanie amerykańskiej wizy. Wszystkie zawierały link, w który adresatka miała kliknąć.

Aristegui wydawało się to podejrzane, dlatego tego nie uczyniła. Gdyby jednak to zrobiła, na pierwszy rzut oka nic by się nie stało: przeglądarka internetowa załadowałaby po prostu pustą stronę. Ot, kolejny błąd w sieci. Dziennikarka nawet by się nie zorientowała, że właśnie przejęto kontrolę nad jej smartfonem. Klikając link, ściągnęłaby bowiem na urządzenie Pegasusa.

Luki dnia zerowego