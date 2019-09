Przedstawiciele ministerstwa cyfryzacji i Państwowego Instytutu Badawczego NASK przedstawili w czwartek poradnik dla rodziców dotyczący cyberprzemocy wśród ich dzieci. Publikacja "Włącz blokadę na nękanie" jest częścią kampanii „Nie zagub dziecka w sieci” realizowanej przez MC i NASK, która ma na celu pomóc rodzicom w towarzyszeniu ich dzieciom w internecie, ostrzeganiu przed niebezpieczeństwami i chronieniu ich przed nimi.

Podczas konferencji przedstawiającej poradnik Marek Zagórski powiedział, że resortowi cyfryzacji zależy szczególnie na dotarciu z informacją, uświadomieniu rodziców, wychowawców i służb, że cyberprzemoc trzeba traktować poważnie. To jest bardzo istotny element budowania powszechnej świadomości o tym, że musimy dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci - podkreślił. Jego zdaniem, są różne narzędzia i instytucje związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku, ale - ocenił - tu świadomość jest kluczowa.

Jak tłumaczyła PAP psycholog Akademii NASK oraz autorka poradnika Anna Borkowska, adresowany jest on przede wszystkim do rodziców zarówno sprawców takich zachowań przemocowych, jak i ich ofiar. W poradniku możemy znaleźć informacje o tym, czym jest ta cyberprzemoc, jak się objawia, gdzie występuje, kogo dotyczy, czy też jakie może przybierać formy - przekonywała Borkowska. Dodała, że jest tam także zawarta wiedza, jak zabezpieczyć swoje dziecko, żeby nie narażało samo siebie na zagrożenia tego rodzaju oraz co robić, jeśli dziecko zostanie zaangażowane w działania związane z przemocą jako sprawca lub ofiara.

W poradniku zawarte zostały także wskazówki, gdzie szukać pomocy. Znajdziemy tam telefony zaufania oraz strony, na których można znaleźć dużo więcej informacji o cyberprzemocy - podkreśliła autorka poradnika.

W sierpniu NASK opublikowało wyniki badania "Rodzice nastolatków 3.0", z którego wynika m.in. że 51,2 proc. nastolatków padło ofiarą hejtu w internecie, co czwarty był wyzywany online (26,8 proc.), a 19,5 proc. zostało ośmieszonych w internecie. Natomiast - wskazało badanie - aż 84 proc. badanych rodziców wyraziło przekonanie, iż ich dzieci nie doświadczyły przemocy słownej w sieci. W związku z wynikami badania MC i NASK rusza kampania "Nie zagub dziecka w sieci", której działania mają pomóc w wychowywaniu dzieci nie tylko offline, ale także online. Więcej informacji, a także poradnik "Włącz blokadę na nękanie" dostępne są w sieci.