Już 26 listopada zadebiutuje nowa wersja serwisu Cineman. Zmieniło się praktycznie wszystko, a udoskonalona platforma dostępna będzie m.in. jako aplikacja na telewizorach Samsung Smart TV oraz na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS. Serwis dostępny będzie - od 26 istopada - na każdym telewizorze Samsunga, na którym działa system operacyjny Tizen, posiadacze starszych modeli mogą więc spać spokojnie.

Cineman oferuje dwa modele oglądania filmów - albo miesięczny abonament - 19,90 złotych za pakiet SD i 34 złote za pakiet HD. HD nie oznacza jednak 4K - filmów w tej jakości jest zaledwie kilkanaście w ofercie. Możemy też zapomnieć o ścieżce dźwiękowej w Dolby Atmos. Wykupienie pakietu nie oznacza też nielimitowanego dostępu do wszystkiego, co ma serwis. Możemy obejrzeć miesięcznie jedynie 20 filmów, potem za dodatkowe tytuły trzeba będzie płacić ekstra (od 4.90 do 9.90 za film).

Czy to ma sens? Na pewno spodoba się fanom polskich filmów. Tych bowiem brakuje w serwisach VOD. Do tego ceny wypożyczenia są niższe niż na Google Play czy Apple TV. Amerykańskie serwisy oferują za to dużo wyższą jakość dźwięku i obrazu.