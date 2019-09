Samsung wprowadza, jako pierwszy producent, HDR10+ w rozdzielczości 8K. Firma dogadała się też z europejskimi dostawcami VOD, by ci mogli dostarczać właścicielom TV Samsunga ofertę filmów w HDR10+ - zarówno w 4K, jak i w 8K. To idealnie zbiega się w czasie z wprowadzeniem najbardziej dostępnego (choć i tak poza budżetem większości nabywców) telewizora 8K. QLED z ekranem w tej rozdzielczości zmniejszono bowiem do 55". W Polsce ekran będzie kosztował około 12 tysięcy złotych, czyli będzie na półce cenowej droższych - choć większych - OLED 4K.

Firma pokazała też na IFA, że chce liczyć się w segmencie AGD Premium. Stąd Samsung wprowadza AirDresser, czyli niewielką szafę, która odświeża ubrania za pomocą paryystarczy powiesić w niej strój, zostawić na jakiś czas i już wszystkie zagniecenia i drobne nieświeżości znikną z ubrań. Niestety to też rozwiązanie raczej dla bardziej bogatych klientów koreańskiego koncernu - taka szafa kosztuje ponad 8 tysięcy złotych.