Dane biometryczne służą nam do odblokowania zamków w mieszkaniach, telefonów komórkowych czy płatności mobilnych. Trafiają więc one do różnych usługodawców. I nie wszyscy z nich odpowiednio potrafią je zabezpieczyć. To poważny problem, bo - jak czytamy w komunikacie firmy Kaspersky - tego typu danych nie jesteśmy w stanie zmienić.

Stąd nowy pomysł rosyjskiej firmy, która zaczęła współpracę ze szwedzkim producentem akcesoriów, Benjaminem Waye'em. Razem stworzyli pierścień z nadrukowanym sztucznym wzorem odcisku palca. Jest on rozpoznawany przez wszystkie czytniki linii papilarnych. W razie ataku hakerskiego i przechwycenia naszych danych można wzór na pierścieniu łatwo wymienić i wgrać do systemów, z których korzystamy, nowe informacje. Teraz pozostaje tylko czekać na biżuterię z wzorami twarzy albo siatkówki.