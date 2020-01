"Wdrażając dynamiczne współdzielenie częstotliwości wraz z funkcjonalnością synchronizacji czasu na ponad 100 stacjach bazowych na obszarze aglomeracji trójmiejskiej, Play jest liderem 5G, co przekłada się na szereg wymiernych korzyści zaadresowanych do różnorodnych społeczności lokalnych na terenie Gdyni" - podano w informacji. Jak podał operator, Gdynia jest pierwszym polskim miastem, w którym na tak szeroką skalę wprowadzono sieć najnowszej generacji. Jest to możliwe dzięki konsekwentnemu wdrażaniu przez Play rozwiązań technologicznych wykorzystujących istniejące zasoby częstotliwości w paśmie 2100 MHz w modelu współdzielenia częstotliwości. To także ważny moment dla całej branży telekomunikacyjnej w Polsce, gdyż jeszcze nigdy sieć 5G nie została udostępniona w tak dużym zasięgu.



"Inauguracja współpracy z miastem Gdynia, jako pierwszym miastem 5G w Polsce jest wyjątkowym wydarzeniem, które pozwala Play wprowadzić społeczność lokalną na ścieżkę ogólnopolskiego rozwoju technologii najnowszej generacji. Jeszcze przed aukcją częstotliwości udostępniamy szeroki zasięg 5G lokalnej społeczności oraz możliwość jej zastosowania wśród studentów, seniorów i użytkowników domowych. Polska jest o krok od komercyjnego wprowadzenia 5G, uzależnionego jedynie od przystępnego cenowo przydziału częstotliwości, pełnego wdrożenia harmonizacji EMF i niezbędnych zezwoleń regulacyjnych" – powiedział prezes Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie. W ramach współpracy z Miastem Gdynia Play organizuje szereg działań adresowanych do mieszkańców w każdym wieku, które mają na celu edukować, a także realnie wpływać na ich codzienne doświadczenia jako użytkowników sieci.

Seniorzy będą mogli uczestniczyć w pokazach filmowych z wykorzystaniem Play TV BOX i routerów 5G oraz w warsztatach na temat tej technologii i kompetencji cyfrowych, studenci są zaproszeni do zbadania potencjału tej technologii na prawdziwym sprzęcie 5G, a indywidualni użytkownicy będą mogli doświadczyć w rzeczywistych warunkach możliwości oferowanych przez istniejącą już sieć najnowszej generacji. Dodatkowo działania wspierać będzie Fundacja Legalna Kultura, ekspert w zakresie programów edukacyjnych dotyczących kompetencji cyfrowych, promujący legalne źródła cyfrowych treści kulturowych.

"To bezprecedensowe partnerstwo z Play pozwoli naszym mieszkańcom na pełne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez sieć 5G. Dzięki szerokiemu zakresowi naszej współpracy, technologia ta będzie dostępna nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także dla użytkowników indywidualnych, instytucji szkolnictwa wyższego i osób starszych w celu promowania integracji cyfrowej. W Gdyni jesteśmy otwarci na inicjatywy mające na celu ułatwienie życia naszej nowoczesnej społeczności poprzez zapewnienie nowych możliwości cyfrowych" – dodał Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek, cytowany w komunikacie.

Uruchomienie sieci 5G w aglomeracji trójmiejskiej dla lokalnej społeczności jest możliwe dzięki istniejącej sieci Play 5G Ready, która została zaktualizowana o odpowiednie oprogramowanie, wdrażające dynamiczne współdzielenie częstotliwości i wykorzystanie funkcjonalności synchronizacji czasu. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w skali światowej, pozwalające na tak szerokie zastosowanie technologii najnowszej generacji, jeszcze przed dystrybucją tzw. częstotliwości C-band, zaznaczono w informacji.Gdynia to też dopiero początek rozwoju sieci 5G w Play. Firma jest do implementacji 5G na posiadanych zasobach sieciowych w kolejnych miastach, po uruchomieniu tej technologii na swojej sieci w Gdyni, poinformował bowiem prezes Jean Marc Harion.