"Zawsze powtarzamy, że wolimy działać i mówić konkretnie o tym, co już robimy niż tylko opowiadać o planach czy zamierzeniach. Dzisiaj mamy dla Polaków konkretną informację – zakończyliśmy przygotowania i rozpoczynamy budowę pierwszej w Polsce sieci 5G. To już nie będą testy czy próby – będą to komercyjne usługi dostępne tak jak wszystkie inne w naszej ofercie" - mówi w komunikacie Polkomtela, Mirosław Błaszczyk, prezes zarządu firmy.

Według informacji prasowej, sieć ma działać na początku w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu i oferować prędkości, przekraczające 500 Mb/s. Pierwsze 100 stacji bazowych, wykorzystujących technologie Nokii i Ericsson (bez Huawei), mają ruszyć w pierwszym kwartale 2020.

Grupa Cyfrowy Polsat zapewnia, że oparcie sieci na paśmie 2600 MHz oraz technologia TDD, która "pozwala na realizację transmisji danych z wykorzystaniem jednego, wspólnego fragmentu pasma do naprzemiennej w czasie transmisji downlink/uplink" jest znane z "działających już na świecie komercyjnych sieci 5G w USA oraz w Chinach", a firma wykorzystuje je, jako pierwsza w Polsce.