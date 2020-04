1) Face Time - wbudowana w iOS aplikacja do rozmów wideo. Bardzo prosta w obsłudze i działa idealnie. Ma tylko jedną wadę - można się nią skontaktować tylko z innymi użytkownikami urządzeń Apple. Nie da się jej użyc do kontaktó z tymi, którzy mają sprzęt z Androidem

2) Skype - najbardziej znana i najbardziej powszechna aplikacja do rozmów biznesowych i towarzyskich. Działa zarówno na komputerze, jak i na smartfonach. Dzięki niej można urządzić kilkuosobową "imprezę" w czasach izolacji

3) Facebook Messenger - Pozwala urządzić "spotkania" na maksymalnie 8 osób. Wymaga jednak posiadania konta na Facebooku, co dla niektórych ludzi może być granicą, której nie chcą przekraczać.

4) WhatsApp - ten popularny i bezpieczny komunikator ma wbudowaną opcję rozmów wideo, jednak dużej "imprezy" nie rozkręcimy. Aplikacja pozwala bowiem na rozmowy wideo jedynie czterech osób na raz

5) Zoom - Choć aplikacja jest ostatnio bardzo popularna - zwłaszcza w zdalnej edukacji, to należy unikać jej za wszelką cenę. Kolejne tajne służby czy producenci oprogramowania antywirusowego ostrzegają, że aplikacja ta ma poważne problemy z bezpieczeństwem. Dlatego do rozmów biznesowych lepiej skorzystać z innych opcji, a do rozmów prywatnych z Zooma korzystać lepiej tylko w ostateczności.