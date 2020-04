Każda instytucja publiczna, a także adwokaci, radcowie prawni, komornicy, notariusze oraz przedsiębiorcy – będą zobligowani do ustanowienia elektronicznego adresu do doręczeń.

E-mail z pismem sądowym czy urzędowym będzie uznany za doręczony po 14 dniach od umieszczenia go w skrzynce.

Obywatele sami zdecydują, czy chcą utworzyć skrzynkę do kontaktów z administracją, czy wolą jak dotąd otrzymywać papierowy list. W przypadku osób wykluczonych cyfrowo oraz tych, które nie ustanowią adresu do doręczeń, e-maile z sądu czy urzędu będą drukowane na poczcie, wkładane do koperty i dostarczane w ten sposób do adresatów.

Jeśli Sejm przyjmie ustawę, e-doręczenia ruszą już z początkiem października.

