2 miliardy pobrań

Reklama

Firma analityczna Sensor Tower odnotowała 2 miliony pobrań aplikacji w Stanach Zjednoczonych między 16 a 22 marca. To aż o 18 procent więcej niż w poprzednim tygodniu, gdy nie obowiązywał jeszcze lockdown. W ciągu 23 dni lutego TikTok pobrano 4.9 miliona razy, a przez 23 dni marca – 6.2 miliona (wzrost o 27 procent). Również we Włoszech między 16 a 22 marca TikTok pobrano 237 tysięcy razy - o 35 procent więcej niż w tygodniu poprzedzającym lockdown.

Odbiorcy nie tylko częściej pobierają aplikację, ale spędzają w serwisie więcej czasu niż przed rozpoczęciem kwarantanny – pisze portal musicbusinessworldwide.com. W sumie w pierwszym kwartale 2020 TikTok pobrano aż 315 milionów razy, podczas gdy w tym samym okresie 2019 roku zanotowano nieco ponad 205 milionów pobrań.

Dziś liczbę użytkowników serwisu szacuje się na 800 milionów, a samą aplikację pobrano na świecie już ponad 2 miliardy razy. TikTok jest dziś dostępny w 155 krajach i 75 językach. Można z niego korzystać zarówno na smartfonach Android, jak i iOS. Mimo, że powstał dopiero w 2016 roku, może pochwalić się większą liczbą użytkowników niż LinkedIn, Twitter, Pinterest i Snapchat.

Strefa wolna od dorosłych

Istotą TikToka są krótkie filmy (od 15 sekund do minuty). Największą popularnością cieszą się materiały wideo na podkładach muzycznych, które treścią nawiązują do teledysków. Klipy można modyfikować za pomocą filtrów, efektów specjalnych, naklejek i narzędzi montażowych. Popularne są również tutoriale, pranki i krótkie występy komediowe (stand-up). Można powiedzieć, że TikTok jest bardziej portalem rozrywkowym niż lifestylowym (jak np. Instagram). Często jest nazywany strefą wolną od dorosłych, a jego zaletą jest przewaga pochlebnych komentarzy i dopingowania nad hejtem. Na TikToku sa znani artyści - Ariana Grande, Justin Bieber i Jennifer Lopez. Niedawno dołączyła Światowa Organizacja Zdrowia i Robert Lewandowski.

Największą grupę odbiorców stanowią dziewczyny w wieku od 13 do 15 lat. Jak podaje portal „Oberlo” użytkownicy spędzają w serwisie średnio 52 minuty dziennie. Około 70 proc. użytkowników samodzielnie tworzy treści. Procent ten jest niezwykle istotny, a kreatywność TikTokerów już dawno wyprzedziła inne media – pisze Klaudia Gawłowska w socialpress.pl Trzy czwarte wszystkich pobranych na świecie aplikacji jest użyta… jeden raz. TikTok bez wątpienia należy do pozostałej ćwiartki – 90 procent użytkowników odwiedza serwis codziennie i to kilkukrotnie.

Ponad dwa miliony odbiorców w Polsce

W Polsce w maju 2019 roku TikTok miał już ponad 2 miliony użytkowników, co przełożyło się na 4,5 miliarda obejrzanych wideo. Najpopularniejsi polscy tiktokerzy mają miliony followersów: Maria Jeleniewska (9,2 miliona fanów), Kinga Sawczuk (4,9 miliona), Filip Zabielski (4,2 mln). Do aplikacji dołączają również polscy muzycy (m.in. Margaret, Dawid Kwiatkowski).

Muzycy nie musza jednak zakładać konta i przygotowywać filmików, by być obecni w TikToku. Serwis utworzył bibliotekę utworów, z której mogą korzystać tiktokerzy tworząc materiały wideo. Artyści otrzymują pieniędzy za każde użycie swojego utworu w filmiku, ale obecność w tym portalu ma ogromną wartość promocyjną. Jeśli użytkownikom spodoba się utwór wykorzystany w wideo ulubionego tiktokera, po opuszczeniu portalu będą go szukać na YouTube i w serwisach streamingowych - mówi Wiesław Haniak z firmy Independent Digital, która dostarcza do serwisu muzykę swoich klientów.