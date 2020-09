Dla wielu firm, które przez lata działają w cyfrowym świecie i zgromadziły bardzo dużą ilość danych, to nie moc obliczeniowa serwera, ale przestrzeń dyskowa stanowi barierę do dalszego rozwoju. Rosnąca ilość poczty, wysyłanej i odbieranej każdego dnia, stanowi większość zajętej powierzchni dyskowej. Gigabajty danych przesyłanych przez maile dokumentują historię kontaktów i rozliczeń z klientami, stanowiąc podstawową bazę wiedzy każdej firmy o swoich kontrahentach. Powoduje to, że skrzynki pocztowe stale zwiększają swoją objętość i jest to trend, który można zaobserwować od wielu lat.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów i wsłuchując się w ich głosy, spółka nazwa.pl wprowadziła do swojej oferty nowe pakiety usług hostingu stron WWW i poczty elektronicznej o nazwie CloudHosting, pozwalające przechowywać nawet 2 TB poczty i danych udostępnianych na stronach WWW. Oprócz typowych usług hostingu WWW, firma nazwa.pl wprowadziła do oferty również wyspecjalizowane pakiety przeznaczone do obsługi poczty o nazwie CloudMail. Usługi te udostępniają również do 2 TB miejsca dyskowego, z tym że można je przeznaczyć w całości na pocztę.

Konta pocztowe w nowej ofercie CloudHosting i CloudMail posiadają rezerwację powierzchni dyskowej o minimalnej wielkości 5 GB, co gwarantuje, że każda wiadomość wysyłana przez kontrahentów dotrze bez problemów. Obsługa poczty na setkach serwerów w chmurze nazwa.pl oraz możliwość wysyłania i odbierania przesyłek o wielkości do 1 GB powoduje, że nawet firmy przesyłające grafiki i materiały video w dużej rozdzielczości, bez trudu będą mogły wymieniać swoją korespondencję, bez ryzyka wyczerpania przestrzeni dyskowej.

Aby korzystanie z tak dużych skrzynek pocztowych było jak najbardziej wygodne, w połowie lipca nazwa.pl wprowadziła nowy program do obsługi poczty przez WWW Cloud Mail, który charakteryzuje się nowoczesnym designem, przejrzystym i intuicyjnym interfejsem oraz szeregiem dodatkowych usprawnień.

Technologia hostingu w chmurze, umożliwiła dostarczenie naszym klientom parametrów usług niespotykanych u konkurencji. Obsługa tak dużej ilości danych, to nie tylko kwestia ich przechowywania, ale przede wszystkim konieczność dostarczenia mocy obliczeniowej wielu serwerów równocześnie, aby zagwarantować, że korzystanie z tych danych będzie odbywało się zawsze płynnie i niezawodnie. Klienci doceniają przewagę technologiczną naszych rozwiązań i masowo przenoszą swoje usługi z home.pl, cyberfolks.pl i wielu innych firm hostingowych - powiedział prezes zarządu nazwa.pl Krzysztof Cebrat.

Zmiana w ofercie nazwa.pl, polegająca na zwiększeniu powierzchni dyskowych, w szczególności na pocztę, to rozwiązanie, na które czekało wielu klientów w Polsce. Niestety ścieżka rozwoju klientów u większości dostawców hostingu jest bardzo ograniczona powierzchnią dyskową jaką mogą oni zaoferować w ramach stosowanych przez siebie rozwiązań. Po osiągnięciu limitu dyskowego klienci takich firm muszą podjąć trudną decyzję o wykupieniu drogiego serwera dedykowanego lub usunięciu części swoich cennych danych. Nowa oferta od nazwa.pl wypełni tę lukę rynkową.