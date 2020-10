Według informacji, do których dotarła PAP Piotr B. na swoich profilu w mediach społecznościowych opublikował film, w którym miał nawoływać do popełnienia przestępstw na funkcjonariuszach. Miał też zbierać informacje dotyczące miejsc zamieszkania policjantów.

Reklama

Jak udało się ustalić PAP, w związku z opublikowanym w internecie nagraniem Piotr B. został we wtorek zatrzymany w Legionowie (Mazowieckie). Informację o zatrzymaniu potwierdził PAP rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z wydziału dochodzeniowo śledczego Komendy Stołecznej Policji. Podczas zatrzymana przeszukano mieszkanie mężczyzny - poinformował policjant.

Nadkomisarz wskazał, że podejrzany noc spędził w policyjnym areszcie, a w środę będą prowadzone dalsze czynności z jego udziałem. W tym przypadku mówimy o zarzutach z artykułu 255 kodeksu karnego (nawoływanie do przestępstwa - PAP). Dziś mają zostać mu przedstawione zarzuty. Co do zastosowania ewentualnych środków zapobiegawczych decyzja należy do prokuratury - podał Marczak.