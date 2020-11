1) Podstawowym narzędziem sprawdzania ofert są wszelkiego typu porównywarki cen w różnych sklepach. Zanim uznacie, że warto skorzystać z "najlepszej oferty wyprzedaży na świecie", wpiszcie nazwę i model sprzętu chociażby w Ceneo. Od razu zobaczycie oferty najpopularniejszych sklepów. I może się okazać, że gdzie indziej jest taniej. Do tego, po zalogowaniu się tam na swoje konto mamy dostęp do historii cen i można sprawdzić, czy ktoś nie zrobił nam psikusa, podnosząc przed wyprzedażą ceny produktu.

2) Jeśli kupujemy towary na Amazonie, to podstawowym narzędziem, które musimy mieć, jest wtyczka sklepu do przeglądarki. Bo zalogowaniu się na swoje konto i po wejście na stronę produktu, mamy dostęp do historii cen z ostatnich 30 dni. Warto też zapytać bank o kurs obciążeniowy karty, który może być wyższy od kursu NBP i promocja będzie kosztować więcej, niż się spodziewamy. Dobrze jest też sprawdzić cenę kupowanej rzeczy w Polsce, bo coś przecenione o połowę, wciąż może być tańsze u nas

3) Dokładnie czytajcie opisy produktu. Niektórzy sprzedawcy kuszą atrakcyjnymi cenami, ale dla tylko dla produktów z tzw. outletu, czyli po zwrotach od klientów, sprzętu powystawowego czy lekko uszkodzonego.

4) Sprawdźcie koszt dostawy. Niektórzy sprzedawcy to, co "stracą" na ustaleniu promocyjnej ceny, odbijają sobie na kosztach transportu

5) Jeśli dostaniecie maila z promocjami i chcecie kliknąć w link, to najpierw sprawdźcie, czy łącze, wyświetlane w Outlooku na dole maila faktycznie prowadzi do sklepu. A najlepszym wyjściem jest nie klikać w link, a samemu wejść na stronę sklepu

6) Wszystkie "mega rabaty" na drogie towary, sięgające 80-90 procent z dziwnych sklepów (jak choćby wyświetlające się na FB przeceny najdroższych zestawów Lego) lepiej omijać dużym łukiem

7) Płaćcie kartą, a nie blikiem, szybkimi przelewami itp. W razie problemów, można skorzystać z funkcji charge back i odzyskać pieniądze, składając reklamację w banku. Działa to tylko jednak w przypadku płatności kartą.

8) Jak przypomina UOKiK, także towary na przecenach podlegają gwarancji przez dwa lata oraz można je zwrócić w ciągu 14 dni.