Facebook Messenger przestał działać przed południem. Pojawiają się informacje o braku połączenia z internetem. Można, owszem, pisać wiadomości i wysyłac zdjęcia, ale nie docierają one do adresata. Problemy dotykają też samych użytowników Facebooka, którzy nie mogą się zalogować do portalu

Reklama

Na razie nie wiadomo, ani jak długo potrwa awaria, ani co jest jej przyczyną - czy to zepsuło się coś na serwerach Facebooka, czy też jest to atak hakerski.