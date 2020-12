Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, zatem nadchodzi również czas wręczania prezentów. Mój znajomy postanowił zaimponować starszemu koledze i podarował mu drogocenny prezent. Sprawa jednak się rypła, gdy się okazało, że dał coś, co do niego nie należało. Znajomy nazywa sięi jest wiceministrem sprawiedliwości, a jego starszy kolega to Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Prezentem zaś jest projekt ustawy o ochronie wolności słowa w internecie. Założenia są przepiękne, lepszej ustawy w Polsce nie widziano...