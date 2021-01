Albicla ma być portalem społecznościowym, przeznaczonym dla zwolenników polskiej prawicy. "To forum dyskusyjne, pozbawione cenzury praktykowanej przez światowych gigantów" - czytamy na niezalezna.pl. Portal został bowiem stworzony przez ludzi związanych z tym środowiskiem. Albicla ma być alternatywą dla serwisów, które tylko w teorii praktykują wolność słowa. Blokowanie w tych największych mediach prezydenta Donalda Trumpa oraz innych osób o konserwatywnych poglądach doprowadzi do tego, że za jakiś czas zaledwie grupka osób będzie miała monopol na przekazywanie informacji i kreowanie rzeczywistości w sieci – zauważa Ryszard Kapuściński, prezes klubów „Gazety Polskiej”. Na portalu zarejestrował się już m.in. wicepremier Piotr Gliński

Rejestracja na portalu jest prosta - trzeba podać swoje dane i poczekać na maila z potwierdzeniem. Wielu internautów skarży się jednak, że te listy przychodzą z opóźnieniem. Trzeba też pamiętać, że regulamin nakazuje nam podać jedynie prawdziwe dane, by nie tworzyć fałszywych kont. Czytamy też w nim, że osoba, której skasowano lub zawieszono konto nie może na nowo dołączyć do portalu. A co z naszymi danymi? "Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Słowo Niezależne sp. z o.o. dla celów związanych z korzystaniem z produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia ALBICLA, dopasowania produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia ALBICLA do zainteresowań Użytkownika, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów, usług i innych funkcjonalności, które udostępnia ALBICLA, w tym wykrywania różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych" - wynika z regulaminu

Jaka przyszłość czeka Albiclę? Na razie twórcy zapewniają, że portal cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie wiadomo tylko, ilu nowych użytkowników faktycznie założy kjonto, by zostać na tym portalu, a ilu chce pobawić się w trolling prawicy.