Stacja RTL poinformowała o kradzieży bazy danych 3,6 mln osób z popularnego sklepu internetowego Allekabels. Jest już ona oferowana do sprzedaży na forach hakerskich. Skradzione dane obejmują adresy e-mail, nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonów, daty urodzenia a nawet hasła. Według hakera Rickeya Geversa jest to najpoważniejsza kradzież danych w Holandii. Powiedział on na antenie stacji, że „wyciek z Allekabels jest niezwykle cenny dla cyberprzestępców ze względu na dostępność haseł i poufnych informacji takich jak np. adres zamieszkania”.

Reklama

Rzecznik Holenderskiego Urzędu Ochrony Danych (AP) powiedział RTL, że już zwrócił się do Allekabels o "informacje i dokumenty" w tej sprawie. Portal NU poinformował natomiast w piątek o kradzieży z urzędu podatkowego w Amsterdamie twardego dysku, zawierającego informacje o 30.000 podatników. Skradzione dokumenty zawierają dane kontaktowe, kopie dowodów osobistych i polisy ubezpieczenia zdrowotnego. Jak informuje portal, gmina zgłosiła policji kradzież 7 kwietnia.

To nie pierwszy,. tak groźny atak

W ubiegłym miesiącu skradziono bazę danych firmie, która świadczy usługi teleinformatyczne warsztatom samochodowym. W ręce przestępców trafiły informacje nawet o 7 mln Holendrów. Oprócz nazwisk i miejsc zamieszkania również adresy mailowe, numery telefonów, daty urodzenia i numery rejestracyjne pojazdów. Według holenderskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku doszło do większej liczby podobnych zdarzeń. Jednocześnie sam Urząd ma kłopoty i narzeka na niski budżet oraz braki w zatrudnieniu.

Szef tej instytucji Aleid Wolfsen twierdzi, że AP grozi paraliż. Nie jesteśmy w stanie w wystarczającym stopniu wykonywać naszych zadań ze względu na niski budżet i braki kadrowe - oświadczył Wolfsen i dodał, że na rozpatrzenie czeka jeszcze ponad 9800 zgłoszonych spraw. Rozpatrzenie skargi obywatela może zająć ponad sześć miesięcy – mówił w ubiegłym miesiącu dziennikowi “NRC". Urząd informuje na swej stronie internetowej, że w zeszłym roku otrzymał 25 590 zgłoszeń dotyczących niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi.