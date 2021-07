Naukowcy z japońskiego Narodowego Instytutu IT przesłali dane na odległość 3001 kilometrów z prędkością 319 Tbit/s. Nie odnotowali przy tym żadnych opóźnień ani utraty sygnału. TO prawie dwukrotne podwojenie rekordu z zeszłego roku, który wynosił 178 Tbit/s. Naukowcy użyli do bicia rekordu specjalnego czterordzeniowego światłowodu o średnicy 0,125 mm - podaje Guru3d.com.

Ta technologia trafi do zwykłych ludzi?

Według japońskich naukowców, obecne sieci światłowodowe, po modyfikacji, byłyby kompatybilne z technologią, dzięki której pobito rekord