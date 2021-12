Chcemy być postrzegani jako kraj i region, który bierze aktywny udział w dyskusji o przyszłości świata cyfrowego. Chcemy też pokazać, że ta dyskusja może toczyć się na równych prawach między wszystkimi interesariuszami. ONZ zawsze zwraca uwagę, by program oraz dyskusje przebiegały na równym poziomie pomiędzy pięcioma zdefiniowanymi grupami. Chodzi o administrację, biznes, świat nauki, organizacje samorządowe i NGO-sy i o to, aby te wszystkie grupy miały równy wpływ na przebieg debat i formułowanie konkluzji. 90 proc. programu jest budowane wspólnie z ONZ, w ramach ww. grupy MAG, w której w tym roku mam zaszczyt być zastępcą przewodniczącego po stronie ONZ. Kraj goszczący przygotowuje tzw. dzień zero oraz szereg wydarzeń kulturalno-integracyjnych. To niejako generalna zasada organizacji szczytów ONZ IGF. Dla nas było to szczególnie ważne, mając na uwadze że sam IGF, czyli Internet Governance Forum, staje się coraz silniejszy; to jest coraz większe wydarzenie, na którym dyskutuje się o coraz bardziej strategicznych obszarach świata cyfrowego. Powoli odchodzi się od samej dyskusji o zarządzaniu internetem, na co mogłaby wskazywać nazwa IGF, przechodząc bardziej do tego, jak internet jest regulowany, jakie są prawa uczestników tego świata, jakie mogą pojawić się nowe technologie czy usługi, jakie są aktualne wyzwania w zakresie cyberbezpieczeństwa. Ta dyskusja jest nam w Europie bliższa.