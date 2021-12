Zwyczaje zakupowe Polaków w e-commerce

W sieci zakupu dokonało już 84 proc. internautów. W ubiegłym roku sektor e-commerce w Polsce wzrósł o 42 proc. - Polacy wydali średnio 420 euro na osobę - do tego procentowy udział zakupów w internecie w porównaniu do tradycyjnych wzrósł z 13,6 do 18 proc. A to nie koniec - nasze zwyczaje zakupowe się zmieniają i w sieci będziemy wydawać coraz więcej.

Okazuje się jednak, że mimo tego, że e-commerce rośnie jak na drożdżach, to - jak pokazują dane - 88 proc. internautów nadal ma wiele problemów związanych z zakupami online. Napotykają oni różne trudności w zakresie użyteczności e-sklepu, prezentacji produktów, kontaktu ze sprzedawcą, płatności i dostawy.

Czego zatem oczekują polscy konsumenci?

Wygody

Możliwości wyboru

Przejrzystości procesu zakupowego

Elastyczności

Łatwości obsługi

Liczy się odpowiedni proces płatności

Mimo, że płatności są jednym z najlepiej ocenianych obszarów funkcjonowania e-sklepów, to aż 68 proc. internautów, którzy kupują online, dostrzega w nich jakieś niedostatki. Co stwarza największy problem? Na liście utrudnień są m.in. inny wygląd tych samych form płatności w różnych sklepach. Do tego polscy klienci chcieliby, żeby sposób, w jaki płacili, był zapamiętywany, by nie trzeba było za każdym razem podawać danych karty.

Możliwość dokończenia płatności

Jednym z najbardziej oczekiwanych udogodnień jest możliwość dokończenia przerwanego płacenia za zakupy czyli tzw. „Podnoszenie płatności”. Bo przecież może nam paść internet, czy coś złego stać się z komputerem lub urządzeniem mobilnym, albo okaże się, że mamy za mało środków na koncie, bądź dana forma płatności ma limit transakcji, który jest poniżej wartości naszych zakupów. Wtedy pozostaje nam skasować zamówienie i zacząć od nowa, lub zrezygnować z zakupów - nic dziwnego, że 10 na 100 prób zakupów kończy się fiaskiem.

Wybór odpowiedniej bramki może pomóc w uporaniu się z tym problemem. Takich problemów nie ma z bramką płatniczą Paynow. Postaw na taką, która pozwala klientowi Klient w każdej chwili może dokończyć przerwane zakupy i zapłacić za nie bez tworzenia nowego zamówienia. To ułatwia pracę sklepu, jak i rozwiązuje wiele problemów po stronie klienta.

Jak „podnoszenie płatności” działa w praktyce?

Zobaczmy jak „podnoszenie płatności” może pomóc Twojemu sklepowi internetowemu na przykładzie. Załóżmy, że prowadzisz internetowy sklep z łyżwami. W okresie okołoświątecznym wzrasta sprzedaż, cała załoga sklepu pracuje więc w pocie czoła. Tymczasem pojawia się problem…

Klient wchodzi na stronę i poświęca sporo czasu na wybór 4 różnych par łyżew dla siebie, syna, córki i żony.

Po pieczołowicie dokonanych wyborach przechodzi do procesu płatności.

Nagle wyskakuje okienko komunikatora – kolega pyta o datę kolejnej wyprawy wędkarskiej, klient przełącza się na zakładkę z korespondencją, by ustalić szczegóły.

Mija czas na dokonanie płatności.

Co dzieje się dalej?

Opcja pierwsza

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że stracił możliwość dokonania płatności.

Proces cofa się do początku, ale klientowi nie chce się już ponownie budować koszyka różnych łyżew i rezygnuje z zakupu na rzecz snucia dalszych planów wędkarskich.

Nie dość, że Twój sklep traci tę jedną transakcję, to potencjalnie również i tego klienta, który zniechęcony procesem, może już nie wrócić na Twoją stronę.

Opcja druga

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że stracił możliwość dokonania płatności.

W tym samym czasie dostaje maila z informacją, że może dokończyć płatność, ale niestety, trafia on do spamu.

Klient ma wrażenie, że proces wraca do początku, ale nie chce mu się już ponownie budować koszyka różnych łyżew i rezygnuje z zakupu na rzecz snucia dalszych planów wędkarskich.

Następnego dnia Twoi pracownicy kontaktują się z klientem, mówiąc, że może dokończyć proces zakupu, że jego wybory zostały zachowane – wystarczy odszukać wiadomość mailową.

Klient zastanawia się nad dokończeniem procesu zakupowego, ale kilka godzin wcześniej postanowił już dokupić wędkę na wyjazd i nie ma środków na zakup łyżew.

Nie dość, że nie udało się uratować tego koszyka zakupowego, to Twoi pracownicy, którzy mogli skupiać się na rozwiązywaniu innych problemów, poświęcili swój czas na kontakt z klientem.

Opcja trzecia

Klient wraca na stronę transakcji i widzi, że w statusie jego płatności widnieje „błąd”, jednocześnie pojawia się komunikat, że może ponownie dokonać płatności.

Klient dokonuje płatności, transakcja zakończona sukcesem.

Dzięki wykorzystaniu prostej funkcjonalności udało się zaoszczędzić wysiłków Twoich pracowników, klient zakończył transakcję z sukcesem i rośnie na jego kolejne zakupy w Twoim sklepie.

Nowoczesne sposoby “podnoszenia płatności”

Część bramek płatniczych pozwala dokończyć płatność, wysyłając mail do klienta. Jednak jak wynika z badań mBanku, skuteczność takiego rozwiązania jest bardzo niska. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest Paynow, który łatwo można zintegrować z systemem sklepu internetowego.