W badaniach przeprowadzonych na przełomie listopada i października przetestowano 6 antywirusów zabezpieczających komputery biznesowe oraz 8 produktów służących do ochrony użytkowników domowych. AV-TEST oceniał programy kierując się trzema kryteriami - zwalczania malware’u, użyteczność oraz wpływ na wydajność pracy komputerów z nadgryzionym jabłuszkiem. W każdej z trzech wymienionych kategorii można było uzyskać maksymalnie 6 punktów. W grupie produktów adresowanych do ochrony komputerów domowych maksymalną liczbę 18 punktów, a tym samym wyróżnienie AV-Certified, zdobył Bitdefender Antivirus for Mac 9.0. Oprogramowanie wykazało się stuprocentową skutecznością identyfikując 794 próbki malware’u, który pojawił się w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Równie dobrze poradziła sobie wersja biznesowa oprogramowania

Również Bitdefender Endpoint Security 7.2 testowany pod kątem obsługi urządzeń biznesowych otrzymał do AV-TEST 18 punktów. Bitdefender Endpoint Security 7.2rozpoznał wszystkie 793 próbki złośliwego oprogramowania i uzyskał certyfikat Approved Corporate Endpoint Protection MacOS. Należy dodać, iż Bitdefender Endpoint Security 7.2 oraz Bitdefender Antivirus for Mac 9.0 nie spowolniały pracy komputerów MAC, a także nie generowały fałszywych alarmów.