W 2021 roku działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się COVID-19 przyczyniły się do znacznego wykorzystania Internetu. Praca w domu stała się dla milionów ludzi normą, a spotkania towarzyskie twarzą w twarz zastąpiły wideokonferencje. Oprogramowanie zabezpieczające komputery oraz smartfony stało się ważniejsze aniżeli przed pandemią, ponieważ cyberprzestępcy przystąpili do zmasowanych ataków, próbując wykorzystać nowe uwarunkowania. Jak wynika z badania AV-Comparatives 63 proc. użytkowników domowych korzysta z płatnych rozwiązań zabezpieczających. Darmowe antywirusy częściej instaluje młodsze pokolenie (24 lata lub mniej) - około 56 proc. Z kolei u starszej generacji powyżej 55 lat ten współczynnik jest znacznie niższy i wynosi 29 proc. Co ciekawe, ponad połowa respondentów nie używa dodatkowych funkcji oferowanych przez oprogramowanie antywirusowe. Natomiast wśród tych, którzy to robią, czterema cieszącymi się największą popularnością opcjami dodatkowymi są ochrona kamery internetowej, antyspam, VPN i bezpieczna przeglądarka.

Reklama

Uczestnicy badania wskazali też najpopularniejsze antywirusy chroniące komputery oraz smartfony. W tej pierwszej kategorii najwięcej głosów zdobyli Kaspersky, Microsoft oraz Bitdefender. Właściciele smartfonów najczęściej wymieniali oprogramowanie Bitdefendera.

Z jakich systemów operacyjnych najchętniej korzystamy?

AV-Comparatives sprawdził jakich systemów operacyjnych oraz przeglądarek używają konsumenci. Wśród komputerów na pierwszym miejscu znajduje się Windows 10 (65 proc.), a kolejne lokaty zajmują Windows 11 (24 proc.), Windows 7 (3,7 proc.) oraz macOS (3,5 proc.). W przypadku mobilnych systemów operacyjnych nastąpił nieznaczny wzrost wykorzystania systemu iOS, z którego obecnie korzysta prawie jedna czwarta użytkowników smartfonów. Jednak zdecydowanie najpopularniejszym mobilnym systemem operacyjnym pozostaje Android z 74 proc, udziałem. Wśród przeglądarek niekwestionowanym liderem pozostaje Google Chrome (35 proc.), drugie miejsce zajmuje Mozilla Firefox (28 proc.), a trzecie Microsoft Edge (19 proc.).

Reklama

Wyniki raportu bazują na ankiecie internetowej przeprowadzonej przez AV-Comparatives pomiędzy 9 grudnia 2021 a 23 grudnia 2021. Wzięło w niej udział prawie 2500 osób z czterech kontynentów – Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej i Azji.