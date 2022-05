Chodzi októry pacjent dostaje od lekarza. Urządzenie chory przykłada sobie do płuc, a wyniki – przez aplikację ściągnięta na smartfona – trafiają na platformę, do której ma dostęp lekarz prowadzący. Jak wyjaśnia resort zdrowia , wystarczy, że w czasie teleporady lekarz powie pacjentowi, gdzie dokładnie ma przyłożyć słuchawkę stetoskopu, a urządzenie precyzyjnie przeanalizuje dźwięki z jego klatki piersiowej. Odsłuch z badania płuc chorego jest wysyłany do lekarza. Zachętą do realizacji takiego badania ma być 100 zł dla placówki za każde wykonane zadanie. Jak przyznaje prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant ds. medycyny rodzinnej, rozwiązanie, które sprawdziło się w trakcie pandemii, ma dużą szansę, by uprościć opiekę.