Raport wskazuje, że najwięcej wycieków danych w drugim kwartale 2022 (kwiecień - czerwiec) miało miejsce w Rosji, która w pierwszym kwartale zastąpiła USA na najwyższym stopniu podium. Cyberprzestępcy uzyskali informacje dotyczące ponad 28 mln 780 tys. kont użytkowników. Stanowi to aż 1/5 populacji Rosji. Liczba skompromitowanych kont rosyjskich użytkowników wzrosła o 135% (miesiąc do miesiąca) od czasu agresji na Ukrainę (z końcem lutego). Wzrost ten sprawił, że Rosja jest liderem rankingu drugi kwartał z rzędu. Tuż za nimi są Indie z 4,4 mln wycieków, a trzecie Chiny (3,4mln). Stany Zjednoczone z 2,3 mln wycieków zajmują piąte miejsce na liście. Ukraina doświadczyła wzrostu liczby wycieków o 183 proc. względem poprzedniego kwartału, co dobitnie pokazuje, że wojna toczy się również online.

Spadek liczby wycieków w Polsce

W drugim kwartale 2022 Polska znalazła się na 19. miejscu na świecie (236,54 tys. skompromitowanych kont). Jest to spadek o 77 proc. względem poprzedniego kwartału. Liczba skompromitowanych polskich kont w Q2 2022 wyniosła jeden na minutę (w pierwszym kwartale było to aż siedem na minutę). Spadek ten spowodowany był ogromną liczbą wycieków

w pierwszym kwartale – 961 tys. kont, co dało Polsce trzecią lokatę na świecie. Dla porównania w Q4 2021 było tylko 159 tys. wycieków. W tle spadku wciąż odbijają się echa phisingowej afery ze szpiegowaniem polityków opozycji za pomocą oprogramowania Pegasus. Od 2004r. Polska doświadczyła wycieku danych ponad 135 mln kont użytkowników. Przeciętnie każdy polski internauta w tym czasie spotkał się z problemem około 4 razy.