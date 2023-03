Karę na oddział amerykańskiej sieci fast-foodowej nałożyła Komisja ds. Ochrony Danych Osobowych Korei Południowej. Według niej firma nie dołożyła należytej staranności, by zabezpieczyć dane klientów przed hakerami. Doprowadziło to do wycieku prywatnych danych ponad 4,87 mln klientów McDonald’s i McDelivery – podał Yonhap.

Reklama

Firma zwlekała z poinformowaniem władz

Reklama

Komisja uznała również, że McDonald’s Korea nie skasował zgodnie z przepisami danych osobowych prawie 767 tys. klientów, w przypadku których upłynął już okres przechowywania takich informacji. Firma miała również zwlekać z poinformowaniem władz i klientów o wycieku danych.