Miliard dolarów przychodów, 404 mln dol. zysku, czyli wzrost od ubiegłego roku odpowiednio o 17 i 24 proc. Serwis OnlyFans opublikował właśnie wyniki finansowe. Choć ma jedynie 239 mln użytkowników (Facebook ma ich niemal 3 mld), to on wyznacza trendy dla całej branży. Już teraz najwięksi internetowi giganci wprowadzają podpatrzone tam rozwiązania.

Reklama

OnlyFans to coś jak cyfrowy kiosk ruchu. Twórcy wstawiają do niego własne profile, a użytkownicy mogą wziąć z półek tylko te, za których prenumeratę zapłacili. Wysokość opłaty ustala sam twórca. Ale to nie koniec – jeśli treści dostarczane przez któryś z profilów wyjątkowo przypadną nam do gustu, można zostawić jego właścicielowi napiwek czy podarunek.

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRONICZNYM WYDANIU DGP>>>