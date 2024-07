Międzynarodowy zespół naukowców przesłał przez internet dane z prędkością 402 terabitów na sekundę. Badacze pobili tym samym własne wcześniejsze osiągnięcie. "Jeśli porówna się to do rekomendowanych przez Netflix prędkości min. 3 Mb/s przeznaczonej do oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości, to jest to 100 mln razy szybciej" – podkreślają naukowcy.