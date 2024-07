Dlaczego sieć 3G jest wyłączana?

Istnieją dwa główne powody dla których operatorzy sieci komórkowych decydują się na wyłączanie sieci 3G:

Postęp technologiczny, który wymaga wdrażania najnowszych technologii w telekomunikacji. Przy przesyłaniu danych standard 3G zastąpił dominującą wcześniej sieć 2G (która z kolei wyparła sieć 1G, opartą o analogowe stacje radiowe i telefony), sam jednak dosyć szybko zaczął być wypierany przez standard 4G LTE. Jeszcze nowszym rozwiązaniem, które staje się coraz powszechniejsze, jest standard 5G.

Ograniczone zasoby częstotliwości wykorzystywanych do komunikacji. Operatorzy rezygnują z sieci 3G, a zwalniane częstotliwości wykorzystują w nowszej technologii. Decyzje w tej sprawie podejmują samodzielnie.

Wyłączanie 3G przez T-Mobile i Orange

Proces wyłączania 3G jako pierwsze zakończyło T-Mobile. Operator wycofał się z tej usługi w II kwartale 2023 r. Również w 2023 r. swój plan wyłączeń 3G ogłosiło Orange. Części dokonano już w 2023 r. Na 2024 rok przewidziane są kolejne wyłączenia 3G przez Orange. Pierwszy etap odbył się w maju, a kolejne zaplanowano na wrzesień, październik i listopad. W tych miesiącach 3G zostanie wyłączona m.in. na terenie większości woj. mazowieckiego, części podlaskiego, dolnośląskiego, całego kujawsko-pomorskiego.

Docelowo wyłączenie 3G przez Orange ma potrwać do końca 2025 r. A jak wygląda sytuacja u pozostałych operatorów (Polkomtela, które jest operatorem Plusa oraz P4, do którego należy sieć Play)? Eksperci twierdzą, że prędzej czy później również oni zrezygnują technologii 3G.

Wymiana telefonu w związku z wyłączaniem sieci 3G

Dla konsumenta który nie posiada telefonu korzystającego z technologii 4G, wyłączenie 3G oznacza, że będzie mógł używać swojego aparatu tylko do wykonywania połączeń oraz wysyłania SMS-ów (do tego celu nadal jest wykorzystywana sieć 2G). Dotyczy to głównie starszych aparatów, mających ponad 10 lat. Po wyłączeniu 3G ich właściciele, którzy będą chcieli korzystać ze wszystkich funkcjonalności smartfona (przede wszystkim z internetu), będą musieli wymienić go na nowszy model.

Orange informuje swoich użytkowników, że aby sprawdzić, czy ich telefon obsługuje standard 4G, muszą wysłać SMS o treści KARTA pod bezpłatny numer 80233. Wysyłając go udzielają jednorazowej zgody transmisyjnej na weryfikację swojego urządzenia. W ten sposób dowiedzą się także, czy ich karta jest przystosowana do technologii 4G (a więc czy po wyłączeniu 3G nie będą musieli jej wymienić).