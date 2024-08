Wiadomości te grożą rzekomymi konsekwencjami prawnymi za brak podjęcia działań, jednak są całkowicie nieprawdziwe.

Resort ostrzega przed oszustami

Ministerstwo wyraźnie podkreśla, że nie ma nic wspólnego z tymi komunikatami i apeluje o zachowanie szczególnej czujności.

Jak działają oszuści?

Oszuści rozsyłają maile, które wprowadzają odbiorców w błąd, podając się za przedstawicieli serwisu Biznes.gov.pl. W treści wiadomości znajduje się link prowadzący do strony podszywającej się pod Profil Zaufany, co ma skłonić przedsiębiorców do podania wrażliwych informacji, takich jak: dane karty płatniczej (numer, data ważności, kod CVV/CVC), login i hasło do bankowości internetowej, inne dane osobowe.

Podanie tych informacji na fałszywej stronie daje oszustom dostęp do środków na koncie ofiary oraz jej danych osobowych.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, pamiętaj, że strona Biznes.gov.pl nigdy nie prosi o dane karty płatniczej, loginu ani hasła do bankowości internetowej. Przed wprowadzeniem jakichkolwiek danych, zawsze sprawdzaj dokładnie adres strony, na której się znajdujesz. Oszuści mogą tworzyć strony łudząco podobne do tych oficjalnych. Jeśli zostałeś przekierowany na stronę z linku w wiadomości e-mail, zachowaj szczególną ostrożność. Uważnie czytaj komunikaty autoryzacyjne i nigdy nie potwierdzaj transakcji, które nie zostały przez Ciebie zlecone.

Co zrobić w przypadku podejrzenia oszustwa?

Jeżeli podejrzewasz, że mogłeś paść ofiarą oszustwa lub otrzymałeś podejrzaną wiadomość, reaguj natychmiast. Możesz zgłosić incydent do CSIRT NASK (CERT Polska) za pośrednictwem kilku kanałów: poprzez formularz na stronie: https://incydent.cert.pl, wysyłając wiadomość na adres: cert@cert.pl, przesyłając SMS pod numer: 799 448 084 (przekaż całą wiadomość w oryginalnej formie, nie wycinaj linku ani fragmentów treści).