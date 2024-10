Trwa ładowanie wpisu

Czym jest PowerBoost Green Cell?

PowerBoost to urządzenie, które na pierwszy rzut oka przypomina większy powerbank, ale jego funkcje wykraczają poza typowe możliwości ładowania telefonu. Urządzenie to jest dedykowane kierowcom, którzy chcą uniknąć stresu związanego z niespodziewanym rozładowaniem akumulatora. Wyposażone jest w przewody do awaryjnego uruchamiania auta, co czyni go nieocenionym pomocnikiem w zimowe poranki.

Co znajduje się w zestawie?

W zestawie z PowerBoostem znajdziemy:

• PowerBoost – urządzenie do awaryjnego uruchamiania silnika,

• Kable z krokodylkami do podpięcia pod akumulator,

• Kabel USB-C do ładowania urządzeń mobilnych,

• Instrukcję obsługi w różnych językach, w tym w polskim.

Dzięki takiemu zestawowi możemy nie tylko uruchomić samochód, ale także naładować inne urządzenia, takie jak smartfon czy laptop. Jest to możliwe dzięki wbudowanym portom USB i USB-C.

Jak działa Green Cell PowerBoost Car Jump Starter?

Urządzenie działa jak klasyczny prostownik, jednak nie wymaga podłączenia do prądu. PowerBoost jest w stanie uruchomić auto, nawet jeśli jego silnik ma dużą pojemność, do około 6 litrów. Aby użyć PowerBoost, wystarczy podłączyć kable do odpowiednich biegunów akumulatora – czerwony do plusa, czarny do minusa. Urządzenie automatycznie rozpozna połączenie i pokaże stan gotowości na wyświetlaczu.

PowerBoost oferuje również możliwość doładowania akumulatora, co może być przydatne, gdy nie chcemy od razu uruchamiać silnika. Wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk przez 3 sekundy, aby przełączyć urządzenie w tryb ładowania.

Dodatkowe funkcje

PowerBoost nie służy jedynie do uruchamiania auta. Dzięki wbudowanej latarce z kilkoma trybami pracy, możemy oświetlić miejsce pracy w ciemności, co jest przydatne nie tylko podczas naprawy auta, ale i w innych sytuacjach, np. pod namiotem. Urządzenie pozwala także na ładowanie kilku urządzeń naraz – laptopa, telefonu i np. drona, dzięki trzem portom ładowania.

PowerBoost od Green Cell to wielofunkcyjne urządzenie, które może uratować kierowców w trudnych, zimowych warunkach. Działa nie tylko jako jump starter do samochodu, ale także jako powerbank, latarka i ładowarka do wielu urządzeń mobilnych. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą uniknąć stresu związanego z problemami z akumulatorem i cenią sobie wszechstronność w jednym urządzeniu.

