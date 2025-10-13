Nowa seria Ultra, stworzona z okazji 20-lecia marki XPPen, wyznacza nowy standard w branży, łącząc profesjonalną wydajność z mobilnością i oferując artystom jeszcze większą swobodę w zróżnicowanych procesach twórczych.

Ulokowany w segmencie rozwiązań profesjonalnych Artist Ultra 16 został zaprojektowany z myślą o artystach, studiach i zaawansowanych użytkownikach, którzy oczekują połączenia maksymalnej wydajności z pełną swobodą tworzenia. Dzięki przełomowym parametrom, w tym ultraresponsywnemu sterowaniu dotykowemu, wyświetlaczowi 4K OLED o wyjątkowej dokładności odwzorowania barw oraz czułości 16K poziomów nacisku, urządzenie przesuwa granice cyfrowej ekspresji.

„W XPPen wierzymy, że przyszłość kreatywności polega na dostarczaniu artystom narzędzi łączących precyzję, moc i elastyczność” — mówi Amy Yuan, dyrektorka ds. marki w XPPen. „Ta flagowa premiera to moment przełomowy, wyznaczający nowy kierunek w rozwoju narzędzi do sztuki cyfrowej. Łącząc innowacje w zakresie interakcji dotykowej, wyświetlania i technologii EMR, otwieramy kolejny etap ewolucji pracy twórczej, czyniąc zaawansowane rozwiązania bardziej dostępnymi, aby artyści z różnych dziedzin mogli korzystać z możliwości sprzętu klasy profesjonalnej w bardziej przystępnej cenie”.

Sterowanie dotykowe nowej generacji w połączeniu z blaskiem 4K OLED

Artist Ultra 16 wprowadza X-Touch – rewolucyjny system sterowania dotykowego, który na nowo definiuje sposób pracy artystów. To zaawansowane rozwiązanie zapewnia wyjątkową swobodę dzięki pełnej obsłudze wielodotyku dziesięcioma palcami w systemach Windows i macOS.

Dzięki inteligentnym, konfigurowalnym strefom dotykowym użytkownicy mogą z łatwością dostosować przestrzeń roboczą, rysując bezpośrednio na ekranie, co skutecznie eliminuje problem przypadkowych dotknięć. Pływające menu i programowalne skróty dodatkowo zwiększają komfort pracy, umożliwiając naturalne włączenie gestów dłoni w proces tworzenia oraz łączenie efektywności z pełnym zanurzeniem w cyfrowym świecie.

Sercem Artist Ultra 16 jest 15,6-calowy wyświetlacz 4K OLED, który wyznacza nowy standard doskonałości wizualnej. Dzięki technologii AMOLED oferuje niezwykle ostry obraz, realistyczne detale, kontrast 100 000:1 i czas reakcji 1 ms, co przekłada się na wyjątkową płynność i precyzję każdego pociągnięcia.

Ekran, certyfikowany przez Calman pod kątem dokładności odwzorowania barw klasy przemysłowej, zapewnia natywną 10-bitową głębię koloru, Delta E < 1,1 oraz szerokie pokrycie przestrzeni barwnych: 99% Adobe RGB, 99% sRGB i 98% Display P3. To gwarancja profesjonalnej wierności kolorów, której oczekują ilustratorzy, animatorzy i retuszerzy poszukujący najwyższej jakości obrazu.

Od studia po dowolne miejsce: mobilna kreatywność w nagradzanym wzornictwie

Oprócz przełomowej jakości wyświetlacza, Artist Ultra 16 w standardzie wyposażono w X3 Pro Smart Chip Stylus oraz X3 Pro Slim Stylus — rysiki oferujące 16K poziomów czułości na nacisk i rozpoznawanie pochylenia do 60°, co gwarantuje naturalne, realistyczne wrażenia podczas pracy.

Konfigurowalne przyciski skrótów usprawniają codzienne działania, a etui na dwa rysiki, pilot ACK05 Shortcut Remote i bezwentylatorowa, cicha konstrukcja zapewniają profesjonalne, a zarazem wolne od rozpraszaczy środowisko tworzenia.

Artist Ultra 16 otrzymał także nagrodę Red Dot Award Product Design 2025 za wybitną jakość wzornictwa. Solidna aluminiowa obudowa, smukły profil i bezramkowa forma łączą stabilność z mobilnością. Ergonomicznie rozmieszczone klawisze skrótów oraz zintegrowana podpórka pod nadgarstek zwiększają komfort i precyzję, a smukła bryła łatwo mieści się w torbie na co dzień, zapewniając wydajność klasy profesjonalnej – od studia po dowolne miejsce.

Dzięki połączeniu niezrównanej wydajności i pełnej mobilności, Artist Ultra 16 wspiera artystów w różnorodnych scenariuszach pracy. To przenośne narzędzie nowej generacji stanowi dowód technicznej doskonałości XPPen oraz nieustannego dążenia marki do perfekcji w tworzeniu rozwiązań dla profesjonalistów z branży kreatywnej.

Cena i dostępność

Artist Ultra 16 trafi do sprzedaży 26 września 2025 roku w cenie detalicznej 3 999,00 zł. Do 31 grudnia 2025 roku obowiązuje rabat 8% – wystarczy użyć kodu rabatowego, aby zaoszczędzić przy zakupie!