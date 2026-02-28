HONOR Magic8 Pro - flagowa fotografia i zaawansowane możliwości AI

HONOR Magic8 Pro to flagowy smartfon stworzony z myślą o twórcach i użytkownikach, którzy oczekują najwyższej jakości zdjęć oraz pełnej swobody działania na co dzień. Model korzysta z rozwiązań obrazowania AiMAGE i oferuje zaawansowany zestaw aparatów, w tym 200 MP teleobiektyw Ultra Night, a także 50 MP aparat główny Ultra Night i 50 MP aparat ultraszerokokątny. Dzięki sztucznej inteligencji smartfon ułatwia wykonywanie ostrych ujęć z zoomem nawet bez statywu, a funkcje edycji wspierane przez AI (m.in. Gumka AI czy Rozszerzanie obrazu AI) pozwalają szybko poprawić zdjęcia bezpośrednio na urządzeniu.

Za płynność działania odpowiada topowy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, a bateria krzemowo‑węglowa o pojemności 6270 mAh w połączeniu z 100 W ładowaniem przewodowym i 80 W bezprzewodowym HONOR SuperCharge zapewnia szybkie uzupełnianie energii.

HONOR Magic8 Lite - wytrzymałość, duża bateria i aparat 108 MP

HONOR Magic8 Lite to propozycja dla osób, które szukają połączenia wysokiej odporności, długiego czasu pracy i nowoczesnych funkcji. Smartfon wyróżnia się wzmocnioną konstrukcją i odpornością, a także wodoszczelnością zgodną z normami IP68 i IP69K. Na jednym ładowaniu pomaga pracować wyjątkowo pojemna bateria krzemowo‑węglowa 7500 mAh, wspierana przez szybkie ładowanie HONOR SuperCharge 66 W.

Smartfon wyposażono w aparat 108 MP Ultra‑sensing z dużym sensorem 1/1,67”, a stabilizacja OIS + EIS pomaga utrzymać ostrość ujęć także w trudniejszych warunkach. Magic8 Lite oferuje też ekran Eye‑comfort OLED 1,5K o przekątnej 6,79”, odświeżaniu 120 Hz i jasności szczytowej HDR do 6000 nitów, z funkcjami ochrony wzroku.

Szczegóły oferty i dostępność

Oferta obowiązuje do 15 marca i jest dostępna w: HONORSTORE.pl, RTV Euro AGD, X-kom, Media Expert, Komputronik.